"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак во время фотосессии для российского журнала сменила несколько образов.

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 20 ноября разместила в Instagram фотографии, на которых запечатлена в трех образах.

Артистка отметила, что принимала участие в съемках для российского издания Fashion People. Певица сперва позировала в бежевом длинном платье-халате с запахом, сидя на столе с распущенными волосами, затем сменила его на белое платье с бахромой и собрала волосы в пучок на затылке.

Третий образ артистки запечатлен на черно-белом снимке – Ани Лорак позирует в кадре в платье с открытой спиной, перекинув через плечо меховую накидку.

"Заново учусь любить и познавать мир. Меняться со временем, не изменяя себе" – обратилась к поклонникам артистка.

"Красивая, везде! Но больше всего нравится образ в белом платье", – отреагировали фолловеры.

"Прекрасно, когда женщина любит то, что делает. Глаза выдают ваше счастье", – прокомментировали пользователи сети публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.