  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца

По словам проживающей в России украинской певицы Ани Лорак, раньше она была уверена, что татуировки никогда не появятся на ее теле.

Ани Лорак: Слева от сердца у меня поселилась бабочка Фото: anilorak / Instagram

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак в интервью, которое обнародовано 5 ноября на YouTube-канале издания Glamour Russia, рассказала, что сделала себе татуировку в виде бабочки.

"Еще недавно я и представить не могла, что на моем теле появится татуировка. Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется. Слева от сердца у меня поселилась бабочка. Татуировка в виде бабочки", – рассказала она.

Певица отметила, что это единственная татуировка на ее теле.

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Видео: Glamour Russia / YouTube

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.