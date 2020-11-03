"Новая звезда джаза". Фаны Ани Лорак обсуждают вокальные данные ее дочери

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак записала дуэт вместе с девятилетней дочерью Софией Налчаджиоглу.

Ани Лорак: София, когда была совсем еще крошкой, очень любила засыпать под эту мелодичную и нежную песню Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак на своей странице в Instagram опубликовала видео дуэтного исполнения колыбельной из мультфильма "Умка" со своей девятилетней дочерью Софией Налчаджиоглу.



"На днях мы с дочкой приняли участие в онлайн-концерте "Союзмультфильма" и "Русского радио". В дуэте спели "Колыбельную медведицы" из легендарного мультфильма "Умка". София, когда была совсем еще крошкой, очень любила засыпать под эту мелодичную и нежную песню", – написала певица.

Подписчики прокомментировали ролик.

"Сонечка вырастет прекрасной артисткой", – заявила amour.anilorak.

"Какой голосок у Софии интересный", – отметила tanya_lev7.

"У Сони такой красивый голос", – прокомментировал lazlorakxpassion.

"Растет новая звезда джаза! Очень красивое исполнение", – заверила g_zaporozhtseva.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

Певица была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Свадьба состоялась 15 августа 2009 года. Дочь София родилась у них 9 июня 2011 года.

31 января 2019 года Ани Лорак развелась с супругом.