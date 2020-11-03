"Новая звезда джаза". Фаны Ани Лорак обсуждают вокальные данные ее дочери

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак на своей странице в Instagram опубликовала видео дуэтного исполнения колыбельной из мультфильма "Умка" со своей девятилетней дочерью Софией Налчаджиоглу.
"На днях мы с дочкой приняли участие в онлайн-концерте "Союзмультфильма" и "Русского радио". В дуэте спели "Колыбельную медведицы" из легендарного мультфильма "Умка". София, когда была совсем еще крошкой, очень любила засыпать под эту мелодичную и нежную песню", – написала певица.
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На днях мы с дочкои * приняли участие в онлаи * н-концерте @soyuzmultfilm.official и @russkoe_radio. В дуэте спели "Колыбельную медведицы" из легендарного мультфильма "Умка". София, когда была совсем еще * крошкои * , очень любила засыпать под эту мелодичную и нежную песню. * Приятных снов! * Dress by @alinagerman
Подписчики прокомментировали ролик.
"Сонечка вырастет прекрасной артисткой", – заявила amour.anilorak.
"Какой голосок у Софии интересный", – отметила tanya_lev7.
"У Сони такой красивый голос", – прокомментировал lazlorakxpassion.
"Растет новая звезда джаза! Очень красивое исполнение", – заверила g_zaporozhtseva.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.
Певица была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Свадьба состоялась 15 августа 2009 года. Дочь София родилась у них 9 июня 2011 года.
31 января 2019 года Ани Лорак развелась с супругом.