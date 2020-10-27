"Мужиковатая в этом образе". Ани Лорак удивила поклонников экспериментами со стилем милитари

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак надела черную одежду и грубую обувь.

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак разместила в Instagram подборку снимков, для которых позировала в черной одежде: свитшоте и кожаных брюках. Она дополнила образ грубыми ботинками в стиле милитари.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) 26 Окт 2020 в 3:33 PDT

Подписчки прокомментировали образ певицы.

"Жесткий стиль, боевой. Уфф!!!" – написал dudarev.o.

"Мужиковатая в этом стиле", – написала_myway_27.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. С 2015 года певица работает в России.