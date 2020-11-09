Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2020
 
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Ани Лорак показала, как выглядит после съемок

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак поделилась закулисьем съемочного процесса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ани Лорак: Радостно от проделанной работы!
Ани Лорак: Радостно от проделанной работы!
Фото: anilorak / Instagram

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 7 ноября в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена в гримерке.

Певица позирует в кадре в свободной черной жилетке, стоя перед зеркалом с бумажным стаканом кофе в руках. Вероятно, для того, чтобы не обжечь руки, артистка вставила стакан в два других.

"Когда съемка закончена и радостно от проделанной работы!" – подписала она фото. Ани Лорак не уточнила, участницей какого проекта стала. 

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

Теги: Ани Лорак, певица
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