Ани Лорак показала, как выглядит после съемок

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак поделилась закулисьем съемочного процесса.

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 7 ноября в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена в гримерке.

Певица позирует в кадре в свободной черной жилетке, стоя перед зеркалом с бумажным стаканом кофе в руках. Вероятно, для того, чтобы не обжечь руки, артистка вставила стакан в два других.

"Когда съемка закончена и радостно от проделанной работы!" – подписала она фото. Ани Лорак не уточнила, участницей какого проекта стала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Когда съемка закончена и радостно от проделаннои * работы! Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) 7 Ноя 2020 в 2:09 PST

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.