"Считаю дни". Ани Лорак за несколько дней до выступления на "Новой волне" в Сочи даст два концерта в Одессе

"Мои любимые! Мы так ждали нашей встречи. Счастлива сообщить, что 16-го и 17 августа в Одессе пройдут два незабываемых шоу, где прозвучат лучшие песни, а также ваши любимые хиты на украинском языке. Считаю дни. Хочу обнять вас моей музыкой", – сообщила певица.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

Ани Лорак также заявлена среди участников конкурса "Новая волна", который состоится в Сочи (Россия) в период с 19-го по 25-е августа.

Украинский ведущий Игорь Кондратюк 17 июля возмутился по поводу концертов Ани Лорак в Одессе.