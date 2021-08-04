Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы

Певица позировала перед камерой в алом бюстгальтере от купальника, демонстрируя пышную грудь и пухлые губы. Она дополнила образ массивными солнцезащитными очками и подобрала волосы.

"Последние дни", – сообщила она в подписи к ролику.

Скриншот: anilorak / Instagram