"Мама троих детей". 50-летняя Орбакайте засветила грудь

Орбакайте: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами….

Певица выбрала модель платья с глубоким декольте, обнажающим грудь.

"Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами..." – написала она строчку из стихотворения поэтессы Марины Цветаевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Подписчики отреагировали на фото.

"Шикарная Кристина", – написала vanessa_li_43.

"Мама троих детей! Два сыночка и лапочка дочка!" – отметила sabrinka.03.