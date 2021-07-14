"Очень красивые глаза", " Восхищаюсь женщинами, которые с возрастом становятся круче". Орбакайте засветила грудь в платье с декольте

Орбакайте в мае исполнилось 50 лет Фото: orbakaite_k / Instagram

"Летний принт создает настроение", – подписала фото артистка.

"У вас очень красивые глаза", – отреагировали на фото подписчики певицы.

"Великолепная женщина! Я восхищаюсь женщинами, которые с возрастом становятся круче, чем раньше", – прокомментировали фото Орбакайте поклонники.

"Нежная", – оценили фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)



