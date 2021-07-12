"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа

"Зажигайте вместе с нами!" – написала она.

Подписчики прокомментировали ролик.

"Папина доча", – прокомментировала elenasarychevaklin.

"Как она похожа на папу", – заявила adal__shop__uralsk.

"Милая какая... Вырастет красавицей", – предположила libihan1994.

Контекст:

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов поженились в 2005 году. Дочь Клавдия родилась у них в 2012 году.

У Орбакайте также есть сыновья от предыдущих отношений. Дени (1998) – от брака с российским бизнесменом Русланом Байсаровым. Никиту (1991) Орбакайте родила в отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым.