Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2021
 
Новости

"Крутая пара", "Это просто любовь". Потап показал прогулку с Каменских

Потап и Каменских живут в браке с 2019 года
Потап и Каменских живут в браке с 2019 года
Фото: realpotap / Instagram

Украинский продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) 3 августа поделился в Instagram снимком с женой, певицей NK (Настей Каменских).

Фото было сделано на отдыхе во время совместной прогулки супругов.

"Должна быть причина, почему она королева моего замка", – написал он.

"Крутая пара", – прокомментировал bogdan11051105.

"Это просто любовь", – написала milusya_artysuk.

Контекст:

Потап женился на Насте Каменских 23 мая 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

У Потапа есть 12-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2016 год.

Теги: любовь, Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, певица, отдых, рэпер, фото, Алексей Потапенко, продюсер
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