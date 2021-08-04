"Крутая пара", "Это просто любовь". Потап показал прогулку с Каменских

Фото было сделано на отдыхе во время совместной прогулки супругов.

"Должна быть причина, почему она королева моего замка", – написал он.

"Крутая пара", – прокомментировал bogdan11051105.

"Это просто любовь", – написала milusya_artysuk.

Контекст:

Потап женился на Насте Каменских 23 мая 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

У Потапа есть 12-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2016 год.