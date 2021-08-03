"Одно целое", "Секси". Каменских снялась с Потапом

"Муж и жена – одна… (напишите свой вариант!). Р.S. Слово "сатана" не подходит", – написала она.

"Милота", – отметила подписчица barabash_tanya55.

"Секси", – написала elena2411_.

"Одно целое", – заявила ellaiukhnenko.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.