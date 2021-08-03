"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью

"Сегодня состоялась премьера видеоклипа на мой сингл "Розовый Дым"! Очень важное событие для каждого артиста. Потому что наша работа – дарить эмоции... И они могут быть разными. А для меня важно, что наш мини-фильм не оставил вас равнодушными", – написала она.

На некоторых фото Брежнева запечатлена в ракурсах, с которых видна голая грудь под прозрачной тканью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Космически красивая", – прокомментировала подписчица anastacia1103.

"Красивая, зараза", – отметил jeka_87_09.