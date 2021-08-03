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03 августа, 2021
 
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"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью

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Брежнева: Наша работа дарить эмоции
Брежнева: Наша работа – дарить эмоции
Фото: ververa / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" 39-летняя Вера Брежнева 2 августа в Instagram опубликовала подборку снимков, на которых запечатлена в мини-платье с прозрачными вставками по бокам и в зоне декольте.

"Сегодня состоялась премьера видеоклипа на мой сингл "Розовый Дым"! Очень важное событие для каждого артиста. Потому что наша работа – дарить эмоции... И они могут быть разными. А для меня важно, что наш мини-фильм не оставил вас равнодушными", – написала она.

На некоторых фото Брежнева запечатлена в ракурсах, с которых видна голая грудь под прозрачной тканью.

"Космически красивая", – прокомментировала подписчица anastacia1103.

"Красивая, зараза", – отметил jeka_87_09.

Контекст:

Клип на песню "Розовый дым" можно посмотреть здесь.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Она – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Теги: Вера Брежнева, ВИА Гра, Константин Меладзе, певица, грудь
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