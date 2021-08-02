  "Есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я". Брежнева в новом ролике показала, как переживает измену любимого. Видео

По сюжету, героиня Брежневой становится свидетельницей измены своего возлюбленного.
"Я понимаю, что многим хочется узнать больше о моей личной жизни. Посмаковать подробности, примерить на себя. Но на данный момент все, что кто-либо о ней знает, – это слухи, предположения и догадки. Есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я", – цитирует в релизе слова Брежневой ее пресс-служба.
Режиссером ролика стал Алан Бадоев, а над образом певицы работал украинский дизайнер Иван Фролов.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. Певица в том числе выступает в РФ.