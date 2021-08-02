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02 августа, 2021
 
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"Есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я". Брежнева в новом ролике показала, как переживает измену любимого. Видео

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Брежнева: Я понимаю, что многим хочется узнать больше о моей личной жизни
Брежнева: Я понимаю, что многим хочется узнать больше о моей личной жизни
Фото: пресс-служба Веры Брежневой

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", а сейчас сольная певица Вера Брежнева 2 августа презентовала клип на песню "Розовый дым", премьера которой состоялась 17 июня. Ролик опубликован на YouTube-канале продюсерской компании Meladze Music.

По сюжету, героиня Брежневой становится свидетельницей измены своего возлюбленного. 

"Я понимаю, что многим хочется узнать больше о моей личной жизни. Посмаковать подробности, примерить на себя. Но на данный момент все, что кто-либо о ней знает, – это слухи, предположения и догадки. Есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я", – цитирует в релизе слова Брежневой ее пресс-служба.

Режиссером ролика стал Алан Бадоев, а над образом певицы работал украинский дизайнер Иван Фролов.

ВИДЕО
Видео: Meladze Music / YouTube
Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. Певица в том числе выступает в РФ.

Теги: клип, Вера Брежнева, певица
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