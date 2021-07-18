"Секси детка", "Шакира". Брежнева взбудоражила сеть откровенным сценичным нарядом

В дискографии Брежневой четыре студийных альбома Фото: ververa / Instagram

В подписи певица уточнила, что снимок сделан на музыкальном фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Секси детка", – прокомментировал sskorpion777.

"О, ну здесь на кадре вы прямо наша Шакира", – добавил max.bashkir.

"Шалунишка", – написал vzamyslovskii.