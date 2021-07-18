"Секси детка", "Шакира". Брежнева взбудоражила сеть откровенным сценичным нарядом

В подписи певица уточнила, что снимок сделан на музыкальном фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга".
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"Секси детка", – прокомментировал sskorpion777.
"О, ну здесь на кадре вы прямо наша Шакира", – добавил max.bashkir.
"Шалунишка", – написал vzamyslovskii.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.
В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома.
Певица проживает и работает в России.