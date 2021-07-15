"Сексуальная". Брежнева засветила голые бедра на вечерней прогулке

"Нева, Вера и "Гуччи", – написала она.

Брежнева в блестящем платье позировала на краю лодки, выставив вперед голые ноги и засветив бедра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Сексуальная", – прокомментировалalex1237821375.

Певица также опубликовала снимки с той же локации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)