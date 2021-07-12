"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье

Брежнева: Это прекрасно Фото: ververa / Instagram

"Это прекрасно", – написала она.

Певица пробежала перед камерой в желтом тонком облегающем платье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"А ей все 20 лет?" – спросил подписчик khamkhoevartur3.

В тот же день певица опубликовала два снимка, сделанных в процессе этой съемки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)