"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа

Седокова и Тимма узаконили отношения в 2020 году Фото: annasedokova / Instagram

"Каждый день праздник, каждый фестиваль только с тобой. Ты моя семья, моя любовь и моя верность! И пусть любовь всегда побеждает обстоятельства!" – написала она.

Седокова запечатлена в платье с огромными разрезами, обнажающими бедра. Позируя, она подняла ногу, облокотившись на своего супруга. Тимма предстал с оголенным торсом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"От фото так и прет сексом", – отметила подписчица arnibeyln.

"Маме троих детей такие фото – это просто неприлично!" – заявила tatjanalazereva.