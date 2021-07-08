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08 июля, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Композитор Булгачев: Пугачева, когда услышала мою песню "Заблудилась мама", ох…ела

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Булгачев: Мне кажется, песня "Заблудилась мама" никогда не сойдет
Булгачев: Мне кажется, песня "Заблудилась мама" никогда не сойдет
Фото предоставлено Романом Булгачевым

Украинский композитор, автор-исполнитель Роман Булгачев в интервью изданию "ГОРДОН" ответил на вопрос, считает ли он песню "Заблудилась мама" лучшей в своем творчестве.

"Лучше-хуже, вы понимаете, все это относительно. Мне кажется, что она никогда не сойдет", – отметил он.

Булгачев рассказал, что в 2010 году ему позвонил основатель юмористического тележурнала "Ералаш" Борис Грачевский и поделился реакцией российской певицы Аллы Пугачевой на эту композицию.

"Боря разговаривал с Максимом Галкиным. Тот сказал ему, что Пугачева услышала песню "Заблудилась мама" и ох…ела. Но лучше всего об этой композиции сказал Саша Клевицкий – главный дирижер Академического большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева. Оркестр аккомпанировал эту песню Грачевскому. Так вот Клевицкий сказал: "Она мне так нравится, как будто я ее сам написал", – рассказал Булгачев.

ВИДЕО
Видео: Sergei Kolchin / YouTube
Контекст:

Полную версию интервью с Романом Булгачевым можно прочитать здесь.

Роман Булгачев родился 2 мая 1955 года в Кировограде (сейчас Кропивницкий). Он писал музыку для Михаила Шуфутинского, Бориса Грачевского, Эвелины Бледанс, групп "Меридиан" и "Шпильки". Проживает в Киеве.

Виктория ВОРОНИНА
журналист
Теги: Алла Пугачева, композитор, Борис Грачевский, певица, творчество, Роман Булгачев
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