  Композитор Булгачев: Пугачева, когда услышала мою песню "Заблудилась мама", ох…ела

Булгачев: Мне кажется, песня "Заблудилась мама" никогда не сойдет Фото предоставлено Романом Булгачевым

"Лучше-хуже, вы понимаете, все это относительно. Мне кажется, что она никогда не сойдет", – отметил он.

Булгачев рассказал, что в 2010 году ему позвонил основатель юмористического тележурнала "Ералаш" Борис Грачевский и поделился реакцией российской певицы Аллы Пугачевой на эту композицию.

"Боря разговаривал с Максимом Галкиным. Тот сказал ему, что Пугачева услышала песню "Заблудилась мама" и ох…ела. Но лучше всего об этой композиции сказал Саша Клевицкий – главный дирижер Академического большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева. Оркестр аккомпанировал эту песню Грачевскому. Так вот Клевицкий сказал: "Она мне так нравится, как будто я ее сам написал", – рассказал Булгачев.

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Видео: Sergei Kolchin / YouTube