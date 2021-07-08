  Композитор Булгачев: Пугачева, когда услышала мою песню "Заблудилась мама", ох…ела

"Лучше-хуже, вы понимаете, все это относительно. Мне кажется, что она никогда не сойдет", – отметил он.
Булгачев рассказал, что в 2010 году ему позвонил основатель юмористического тележурнала "Ералаш" Борис Грачевский и поделился реакцией российской певицы Аллы Пугачевой на эту композицию.
"Боря разговаривал с Максимом Галкиным. Тот сказал ему, что Пугачева услышала песню "Заблудилась мама" и ох…ела. Но лучше всего об этой композиции сказал Саша Клевицкий – главный дирижер Академического большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева. Оркестр аккомпанировал эту песню Грачевскому. Так вот Клевицкий сказал: "Она мне так нравится, как будто я ее сам написал", – рассказал Булгачев.
Полную версию интервью с Романом Булгачевым можно прочитать здесь.
Роман Булгачев родился 2 мая 1955 года в Кировограде (сейчас Кропивницкий). Он писал музыку для Михаила Шуфутинского, Бориса Грачевского, Эвелины Бледанс, групп "Меридиан" и "Шпильки". Проживает в Киеве.