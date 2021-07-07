  Композитор Булгачев: Люди в администрации Путина слушают стебные песни о нем. Они не идиоты, понимают, что на самом деле происходит. Но там бабки огромные

Булгачев: Я уехал из России, потому что там фашизм Фото предоставлено Романом Булгачевым

Очень многие мои друзья в России определяют политику этой страны

Фото предоставлено Романом Булгачевым

– Роман, вы родились в Украине, но карьеру строили в России. Вас называют в прессе российским композитором. Это правильно?

– Я гражданин Украины. Но так получилось, что у меня работа вся шла с Москвой. До 2014 года на протяжении 16 лет я работал в России. Мне концерты устраивали московские продюсеры. А с работой в Украине у меня не складывалось.

– Почему? Не было заказа на песни или по другим причинам?

– У нас в Украине не было такого рынка, как в России. Там совершенно другие условия сотрудничества и цены. И предложение оттуда ко мне поступило гораздо быстрее, чем в Украине. В конце 1980-х у меня вышел альбом собственных песен, записанных на московской студии "Союз". После этого я давал в РФ концерты. Со студией меня познакомил композитор Сергей Березин, автор знаменитой песни "Снег кружится" группы "Пламя".

– Построив карьеру в РФ, получив известность там, как вы решились на переезд в Украину?

– Еще с лета 1999 года я увидел, куда в России все катится, – когда там начали взрывать дома. Но пока тебя не касается напрямую, воспринимаешь происходящее как условия существования. А когда в 2014-м началась война с Украиной, я развернулся и уехал.

– Были ли какие-то сомнения, колебания с решением покинуть РФ, где столько лет строили карьеру?

– Нет. Но очень много моих друзей на всем этом завязаны с той стороны. Я просто не хочу называть имена.

– Завязаны на чем? Поддерживают политику России?

– Я бы сказал, что если не поддерживают, то определяют или участвуют в происходящем. С кем-то я не общаюсь, с кем-то поддерживаю связь, но не говорю о политике. Это высоко стоящие люди. Это не певцы, а люди от политики. Но я не хочу называть эти имена.

– Возвращаясь в Украину, вы понимали, чем здесь будете заниматься? У вас здесь была работа?

– Я понимал, что еду на полный ноль. Украинский рынок достаточно небольшой. Хотя и в Россию я приезжал работать в непростое время, после дефолта в 1998 году. Но российский рынок намного шире. Поэтому при конкурентоспособности легче найти себе место, чем в Украине.

– Сейчас у вас есть слушатели в Украине?

– Меня здесь уже забыли. А раньше я залы собирал, но это было в начале 1990-х. Потом я писал только – как автор, не как исполнитель.

– А вообще для вас сейчас есть работа в пространстве украинского шоу-бизнеса?

– Практически нет. Мы сейчас с [шансонье] Эмилем Крупником начали создавать собственный проект юмористический. Это веселые песни на украинском языке. В интернет кое-что бросили. Чтобы быть на рынке, надо знать людей, иметь связи. А я здесь мало кого знаю. Самое смешное, что меня, гражданина Украины, приглашая здесь на какие-то программы, всегда представляли как российского автора и исполнителя. Но я всегда был гражданином Украины, никогда гражданство не менял.

Экс-солиста группы "Лесоповал" Казанцева могли избить, поскольку он хотел попросить прощения у Украины за то, что раньше был ватником

Фото предоставлено Романом Булгачевым

– Вы получаете сейчас авторские отчисления из России за свои песни?

– Это идет по системе авторского права...

– Этих денег хватает на жизнь?

– Нет. Раньше что-то было... А сейчас я вот уже семь лет как выпал из рынка. Но, скажем так, я не голодаю. Занимаюсь бизнесом. Но не стану говорить об этом детальнее.

– Бывает, что кто-то в России пытается увильнуть от выплат авторских отчислений вам? Может быть, сказался ваш переезд в Украину?

– Система, по которой рассчитываются авторские отчисления, плохо работает. У нас все пиратское! Что у нас, что в России. Там чуть получше ситуация. В Украине же – катастрофическая!

– А как вы относитесь к тому, что ваши песни без спроса перепевают, создают кавер-версии?

– Я спокойно к этому отношусь. Даже бывают варианты, когда песни выкладывают с указанием в авторах исполнителей – тех, кто перепел мои песни. Я никогда не пытаюсь ничего доказывать.

– Сейчас российские исполнители заказывают у вас песни?

– Очень мало. Недавно записал песню с Русланом Казанцевым, бывшим вокалистом группы "Лесоповал". Раньше песни для меня были больше бизнесом, а сейчас – хобби.

– Вот сейчас набираю в google имя "Руслан Казанцев". Первое, что выдает: "В Сочи жестоко избили экс-солиста группы "Лесоповал" Руслана Казанцева"...

– Оп-па, я этого не знал! Дело в том, что Руслан раньше был ватником, выступал в Крыму, Донецке. А года четыре назад у него произошло переосмысление. Он говорил, что хотел бы приехать в Украину извиниться за то, что принимал все то, что говорили в РФ, за чистую монету. Он абсолютно не скрывал своего отношения к происходящему. Может быть, его за это и избили... Но, кстати, у меня есть друзья с абсолютно противоположным видением. И это не мешает мне с ними дружить. Допустим, тот же [российский художник] Никас Сафронов поддерживает политику РФ. Но, вы понимаете, там же люди находятся в абсолютно геббельсовском информационном поле.

Например, в 2008 году, пребывая в России, к происходящему в Грузии я относился через призму того, что звучало из телевизора. Не то, чтобы я это слушал специально, но есть же какой-то фоновый звук. У меня было представление, что с приходом [президента Михаила] Саакашвили там полный бардак. Я это так воспринимал, пока не пообщался с людьми, которые были в Грузии и рассказали, что там все совершенно по-другому. На самом деле многие ведь заняты своими проблемами и не вникают в суть. А если учесть истерию, которая происходит в России… Вообще, этих людей, делающих пропагандистские программы, нужно судить. Они преступники.

Россия – до сих пор очень криминальная страна. Так что шансон там надолго

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– Я слушала вашу "Песню ватников", в которой вы высмеиваете российскую пропаганду, культ личности Владимира Путина. После таких песен российские друзья вас критикуют?

– Нет. Мы на эти темы стараемся не разговаривать. Конечно, странно, когда умные люди начинают пересказывать содержание пропагандистских программ… Когда у нас прошел первый тур президентских выборов и стало известно, что Владимир Зеленский лидирует, мне вечером позвонил Борис Грачевский. Говорит: "У вас все меняется. Придет Зеленский. Может, прекратится война на востоке". Я ему ответил: "Боря, чтобы война закончилась, вы должны оттуда уйти". Он: "Что? Что ты говоришь?" Человек жил в той парадигме. Но мы при этом оставались с ним друзьями. За мысли человека нельзя ненавидеть. Он никаких гадостей не делал, но человек аффилированный с российским государством. Это было достаточно больно, неприятно. Боря – один из самых близких друзей моих. У любого нормального человека не складывается, что с телеэкранов все время говорят то, что не соответствует действительности.

ВИДЕО

Видео: Sergei Kolchin / YouTube

А "Песню ватников" я написал в 2015 году. Тогда Путина еще не позиционировали как победителя во Второй мировой войне. А сейчас это его личная победа – каждое 9 мая. Я где-то угадал тенденцию. Наберите словосочетание "принципова зрада". Это о том, как кировоградская пресса отреагировала на стебную песню.

– Поиск выдает материал с заголовком "Кіровоградець написав "Оду Путіну".

– Я не отслеживаю, что обо мне пишут. А как-то зашел в редакцию "Народного слова". Главный редактор говорит: "Ты видел, как местные придурки отреагировали на твою песню?". Я: "Нет". Она мне показала и сразу же позвонила в ту редакцию. Говорит журналистке: "Ты что, не поняла, о чем песня?" Мне позже перезвонили из того портала, в котором материал опубликовали. Еще интересовались: "Вы за Путина или против?". Я: "Какая разница?". Она: "Нет, ну что нам написать?" Я: "Да пишите что хотите!". И это перепостили все интернет-порталы Кировограда. Я, естественно, посмеялся. А где-то через месяц мне позвонили друзья из администрации президента России. Сказали: "Мы тут слушаем, смеемся". Я говорю: "Я вас понял. Приезжать к вам не собирался. Хотите увидеть меня – убирайте Путина!"

– То есть сами люди в администрации Путина смеются над такими песнями.

– Конечно! Они же не идиоты, понимают, что там происходит. А так там бабки огромные. Разве откажешься? Позвонил мне и Руслан Казанцев. Говорит: "Напиши мне что-то подобное". Я: "Да ты что, тебя же сразу порвут там!"

– Как вы считаете, украинские исполнители, которые остаются в РФ работать, понимают, что к чему на самом деле в политике России относительно Украины или "проработаны" уже?

– Сложно сказать. Каждый человек имеет право на свое решение. Здесь тяжело определить, кто свои, кто чужие. Посмотрите, что происходит в Украине. Если мы посмотрим на Раду, на то, какие законы принимаются, на предыдущий вариант, когда война с Россией, а заводы президента там работают... Где свои, где чужие? И мне тяжело представить, что Крым и восток были проектом одной России. И как могли зайти на территорию Украины 52 человека и поставить раком Украину при наличии спецслужб и армии? Здесь каждый принимает решение. Я принял для себя решение уехать, поскольку понимал, что в России – фашизм. И фашизм этот начал проявляться ярко. И стал касаться меня, поскольку напали на Украину.

– Те, кто получают национальные премии в России, премии каналов, на которых показывают пропагандистские программы, предатели Украины?

– Нет понятий "предатель", "не предатель". Предатель – это человек, который дал присягу и нарушил ее. Люди выбирают для себя, как им поступать. Люди, которые из Украины уехали зарабатывать в другую страну, предатели?

– Вопрос в том, что они работают в стране, которая воюет против их Родины.

– А Порошенко предатель? У нас война, а он работает. А сегодня мы не предатели? У нас война, а мы качаем газ через трубу, проходящую в России. У нас с Россией товарооборот сумасшедший. Все перестало быть однозначным. Происходит конфликт интересов. Они у всех разные. Мир не делится на свой – чужой. Я не говорю, что, уехав из России, поступил хорошо или патриотично. Мне там стало дискомфортно. Россия стала на рельсы фашизма. У меня в Украине дети и друзья. Поэтому я развернулся и уехал.

– Жанр шансон сейчас актуален? У него появляются новые поклонники?

– В России – да. Она же до сих пор очень криминальная. У нас – нет. У нас нет даже течения АУЕ. Это молодежные группировки "арестантский уклад един". В России шансон надолго. У нас же этот жанр быстрее отторгается еще и потому, что он – российский.

Лично себя я ни к каким тусовкам не причисляю. Я сам по себе. А шансонная тусовка – это же позиционирование себя как часть этого мира. Да, я сотрудничал с ее представителями: Михаилом Шуфутинским, Виктором Королевым, Русланом Казанцевым, Андреем Васильевым.

Телеведущий Дроздов – совершенно не тот, кем его все считают. Достаточно посмотреть, как он Путину задницу лижет

Фото предоставлено Романом Булгачевым

– С Шуфутинским вам было комфортно сотрудничать? Какой он человек?

– Мы с ним знакомы, но особо нигде не общались. Просто знакомые. Кстати, когда-то я еще написал песню [телеведущему] Николаю Дроздову. Меня Никас попросил. Дроздов – очень обаятельный человек, хотя он совсем не тот, кем его все считают.

– Да? Расскажите поподробнее.

– Он совершенно не тот, кем его все считают. Достаточно посмотреть, как он Путину задницу лижет. Но это только одна из сторон. Дальше без комментариев.

– Сотрудничество с кем из известных людей вы считаете самым ярким?

– Трио "Меридиан". Это великолепнейший коллектив. Коля Сметанин – гениальный аранжировщик. Правда, они буквально пару месяцев назад прекратили существование...

Галкин рассказывал Грачевскому, что Пугачева, когда услышала мою песню "Заблудилась мама", ох…ела

Борис Грачевский и Роман Булгачев. Фото предоставлено Р. Булгачевым

– Вашу песню "Заблудилась мама" как-то исполнил Анатолий Кашпировский. Вы не были с ним знакомы до этого?

– Он в Кировограде в студии записывал советские песни у Сергея Колчева. А тот дал ему послушать песню "Заблудилась мама". И Кашпировский захотел и ее записать.

ВИДЕО

Видео: Anatoly Kashpirovskiy / YouTube

– Песню "Заблудилась мама" вы считаете лучшей в своем творчестве?

– Лучше-хуже, вы понимаете, все это относительно. Мне кажется, что она никогда не сойдет. Наверное, две песни у меня такие есть. Это "Заблудилась мама" и "Поезд на Назрань". Последняя входит уже в обойму народных песен Ингушетии и Кавказа. Причем с ней интересная история была. У меня есть друг ингуш Аслан Байсадов. Написал я ее летом 1999 года, когда как раз раскручивали Путина, взрывали дома. Было жуткое мочилово кавказцев в России просто. Моя песня тогда вышла в каком-то сборнике и звучала по всем углам в России. Когда ее на радио отнесли, сказали: "Убери слова "друг-ингуш", и мы ее берем". Я, конечно, отказался. Ее радио начало крутить только в 2001-м.

А насчет "Заблудилась мама"... В 2010 году мне позвонил Боря и рассказал, что он с Максимом Галкиным разговаривал. Тот сказал ему, что Пугачева услышала песню "Заблудилась мама" и ох…ела. Но лучше всего об этой композиции сказал Саша Клевицкий – главный дирижер Академического Большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева. Оркестр аккомпанировал эту песню Грачевскому. Так вот Клевицкий сказал: "Она мне так нравится, как-будто я ее сам написал".

– Вы дружите с российским художником Никасом Сафрновым. На почве чего сошлись?

– Мы познакомились где-то в году 2003–2004-м. У нас сложились нормальные отношения. Сейчас Никас – один из самых близких моих друзей.

Никас Сафронов и Роман Булгачев. Фото предоставлено Романом Булгачевым

– А он ваш портрет уже написал?

– Да. Но я его отдал в Кировоград в художественный музей.

– В светской хронике на слуху не только сам Никас Сафронов, а и его сын Лука. В частности, обсуждают его проблемы со здоровьем...

– Да... У Луки есть некоторые проблемы с обменом веществ. Но он очень интеллигентный, хороший парень... Был период, когда Лука сильно похудел. Он очень на Никаса похож стал в тот период.

– Никас волнуется о состоянии сына?

– Наверное, но мы на эти темы не говорим. Лука очень образованный и очень правильно медийно выстроенный человек. Он умеет вести себя перед камерами. И казусы, связанные с весом, умеет правильно подать.

– Общаясь в Москве с Сафроновым, вы были вхожи в российскую арт-тусовку. Действительно ли эта среда переполнена сексом, деньгами, безудержным весельем с оргиями?

– Никас вхож в бизнес-тусовку.

– А, ну тогда тем более можно задать тот же вопрос.

– А что не переполнено деньгами и сексом? Оргии несложно устроить и на Киевском вокзале. Все зависит от степени фантазии человека. Я не присутствовал при подобном.

Борис Грачевский с женой Екатериной и сыном Филиппом. Фото предоставлено Р. Булгачевым

– Лучшим другом, кроме Сафронова, вы называли Бориса Грачевского.

– Да. Мы с Борей записали альбом. Грачевский исполнил мою песню "Заблудилась мама", и его начали приглашать на радио. Он раньше себя не позиционировал как исполнителя. А после удачной премьеры выпустил альбом. Потом они записали с женой Катей дуэт. Она очень хорошая вокалистка. Также я написал песни о детях Грачевского – Василисе и Филиппе. Мы несколько дней назад общались с Катей. Она мне скинула фотографии Филиппа и детскую Борину. Они с Борей – одно лицо. Вообще, Боре повезло, что хоть в конце жизни он встретил женщину, которая его любила очень искренне. И он был окружен и вниманием, и любовью.

– У Грачевского вторая и третья жены намного его моложе. Анна – на 37 лет, Екатерина – на 35. Чем он привлекал настолько молодых женщин?

– Харизмой. Про Аню говорить не будем... А что касается Кати, она действительно очень сильно любила Борю. Уже сколько времени прошло, а она еще не может выйти из состояния подавленности. Там все было абсолютно искренне и бескорыстно.

– Что именно в данном случае вы вкладываете в понятие харизма?

– С ним интересно общаться даже мужчине, потому что он очень умный, образованный, веселый человек. А уж женщине – и подавно. Он очень интересный собеседник, очень талантливый. Грачевский – это эпоха, три поколения

– Вы сказали, что о второй жене Грачевского Анне не хотите говорить. Она утверждает сейчас, что, невзирая на сложные отношения, хорошо относится к Грачевскому и до сих пор не может прийти в себя после его смерти. Считаете, она неискренняя?

– Я не знаю, очень давно с ней общался. Последний раз года три-четыре назад. И вообще ничего о ней сказать не могу.

– Вы сотрудничали с Эвелиной Бледанс. Поддерживаете контакт?

– Я с ней, может, месяц назад разговаривал. Понимаете, когда нет общих тем и интересов, только время от времени созваниваешься. Она очень талантливый и хороший человек.

– Она ездила из РФ в Крым после аннексии. Вы с ней эту тему обсуждали?

– Нет. Еще в 2014–2015 годах я пытался кому-то что-то говорить. Когда Крым оттяпали, я еще был в России. Мне ситуация тогда была более-менее понятна: бизнес, и ничего более. А когда началась война на востоке, это уже переросло в игрища на жизнях людей. Это другое.

В России я спрашивал: "Скажи мне, товарищ идиот, как Крым сегодня больше стал твоим, чем был до этого?"

Роман Булгачев, Эвелина Бледанс, Михаил Грушевский. Фото предоставлено Романом Булгачевым

– С Бледанс продолжаете сотрудничество и сейчас?

– Обсуждали возможность одного проекта…

– То есть для себя вы не закрываете возможность работы с людьми из России, которые незаконно пересекают государственные границы Украины, ездя в Крым?

– У меня нет ни своих, ни чужих. Все давно гибридное. Как можно было представить ситуацию 50 лет назад, когда Байден говорит, что Путин убийца, а потом встречается с ним и жмет ему руку? Что к этому можно добавить? Вокруг деньги и много лицемерия. Сейчас в связи с глобализацией границы – это условная вещь. Если раньше бизнес был привязан к территории, то сейчас живи где хочешь, деньги вкладывай куда хочешь. Как можно было, даже без Евросоюза, представить войну Франции с Англией? Кому это надо? Зачем? А Путин, по-моему, вообще сумасшедший. Он же рассуждает категориями, в лучшем случае, середины ХХ века. Сегодня никому не нужны территории. Какая разница, в чьей они юрисдикции? Вы не можете себе представить, что творилось в России, когда они оттяпали Крым. Это массовое сумасшествие какое-то было.

– Эйфория?

– Это не эйфория, а шизофрения была. "Крым наш! Ура! Крым наш!". Я спрашивал: "Скажи мне, товарищ идиот, как Крым сегодня больше стал твоим, чем был до этого?". Он на меня смотрит, как баран. И снова: "Россия, великая Россия! Путин молодец, расширяет территории!". Да нахрен эта территория?! Я не говорю о том, что у китайцев Дальний Восток практически отобрали. А люди в России только ретранслируют телевизор. Я, находясь в России, видел, как после санкций цены полезли вверх жутко. И я разговариваю со знакомыми из разных городов. Они говорят: "У нас цены не поднялись". Им по телевизору сказали, что все хорошо. Я говорю: "Молчи, придурок, сейчас вся страна ломанется в твой Мухосранск".

– Вы слушаете современную украинскую музыку? Кто из украинских исполнителей вам импонирует?

– Мне нравится "Бумбокс". Очень ребята интересные. А к попсе я спокойно отношусь. Я могу говорить с профессиональной точки зрения, что хорошо сделано, а что нравится – это другое дело. А музыку я вообще не люблю.

– Это как? Как может композитор не любить музыку?

– Ну почему? Неужели толкатель ядра очень любит толкание ядра? У него просто это получается. Я не слушаю свою музыку, не смотрю телевизор.

– Вам доставляют удовольствие выступления перед публикой?

– Я воспринимаю выступления как работу. Не тащусь от себя, когда я на сцене. Я плохо понимаю актеров профессиональных театров, которые борются за роли, а в зале сидит при этом полтора человека. А им нравится стоять на сцене и себя кем-то ощущать. У меня нет эйфории. Естественно, когда я выступаю, вижу, как люди принимают. И всегда можно напороться на зал, который не принимает, особенно в сборных концертах. Когда я только начинал, бывало, что попадал на залы, которые не принимали. Но такое случается и у суперзвезд. Тогда мне просто хочется развернуться и уйти. Сам процесс выступления меня не затягивает.

– Но приходится себя пересиливать и продолжать?

– Да, конечно же. А вообще по жизни я делаю так, как мне комфортно. У меня немного друзей, людей, с которыми я общаюсь с удовольствием. Я никогда не ощущал себя частью чего-то. Независимо от того, сколько мне было лет и что я умел.