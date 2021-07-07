Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Композитор Булгачев: Люди в администрации Путина слушают стебные песни о нем. Они не идиоты, понимают, что на самом деле происходит. Но там бабки огромные

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Булгачев: Я уехал из России, потому что там фашизм
Булгачев: Я уехал из России, потому что там фашизм
Фото предоставлено Романом Булгачевым

Поэт, композитор, автор-исполнитель Роман Булгачев в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, почему уехал из РФ, построив карьеру там, как его в Кропивницком за сатирическую песню о Путине обвинили в предательстве, почему продолжает сотрудничать с незаконно посещавшими Крым исполнителями, чем его друг Борис Грачевский привлекал молодых женщин, о том, как сын Никаса Сафронова относится к своей болезни.

Очень многие мои друзья в России определяют политику этой страны
Фото предоставлено Романом Булгачевым
Фото предоставлено Романом Булгачевым

– Роман, вы родились в Украине, но карьеру строили в России. Вас называют в прессе российским композитором. Это правильно?

– Я гражданин Украины. Но так получилось, что у меня работа вся шла с Москвой. До 2014 года на протяжении 16 лет я работал в России. Мне концерты устраивали московские продюсеры. А с работой в Украине у меня не складывалось.

– Почему? Не было заказа на песни или по другим причинам?

– У нас в Украине не было такого рынка, как в России. Там совершенно другие условия сотрудничества и цены. И предложение оттуда ко мне поступило гораздо быстрее, чем в Украине. В конце 1980-х у меня вышел альбом собственных песен, записанных на московской студии "Союз". После этого я давал в РФ концерты. Со студией меня познакомил композитор Сергей Березин, автор знаменитой песни "Снег кружится" группы "Пламя".

– Построив карьеру в РФ, получив известность там, как вы решились на переезд в Украину?

– Еще с лета 1999 года я увидел, куда в России все катится, – когда там начали взрывать дома. Но пока тебя не касается напрямую, воспринимаешь происходящее как условия существования. А когда в 2014-м началась война с Украиной, я развернулся и уехал.

– Были ли какие-то сомнения, колебания с решением покинуть РФ, где столько лет строили карьеру?

– Нет. Но очень много моих друзей на всем этом завязаны с той стороны. Я просто не хочу называть имена. 

– Завязаны на чем? Поддерживают политику России?

– Я бы сказал, что если не поддерживают, то определяют или участвуют в происходящем. С кем-то я не общаюсь, с кем-то поддерживаю связь, но не говорю о политике. Это высоко стоящие люди. Это не певцы, а люди от политики. Но я не хочу называть эти имена. 

– Возвращаясь в Украину, вы понимали, чем здесь будете заниматься? У вас здесь была работа?

– Я понимал, что еду на полный ноль. Украинский рынок достаточно небольшой. Хотя и в Россию я приезжал работать в непростое время, после дефолта в 1998 году. Но российский рынок намного шире. Поэтому при конкурентоспособности легче найти себе место, чем в Украине.

– Сейчас у вас есть слушатели в Украине?

– Меня здесь уже забыли. А раньше я залы собирал, но это было в начале 1990-х. Потом я писал только – как автор, не как исполнитель.

– А вообще для вас сейчас есть работа в пространстве украинского шоу-бизнеса?

– Практически нет. Мы сейчас с [шансонье] Эмилем Крупником начали создавать собственный проект юмористический. Это веселые песни на украинском языке. В интернет кое-что бросили. Чтобы быть на рынке, надо знать людей, иметь связи. А я здесь мало кого знаю. Самое смешное, что меня, гражданина Украины, приглашая здесь на какие-то программы, всегда представляли как российского автора и исполнителя. Но я всегда был гражданином Украины, никогда гражданство не менял.

Экс-солиста группы "Лесоповал" Казанцева могли избить, поскольку он хотел попросить прощения у Украины за то, что раньше был ватником
Фото предоставлено Романом Булгачевым
Фото предоставлено Романом Булгачевым

– Вы получаете сейчас авторские отчисления из России за свои песни?

– Это идет по системе авторского права...

– Этих денег хватает на жизнь?

– Нет. Раньше что-то было... А сейчас я вот уже семь лет как выпал из рынка. Но, скажем так, я не голодаю. Занимаюсь бизнесом. Но не стану говорить об этом детальнее.

– Бывает, что кто-то в России пытается увильнуть от выплат авторских отчислений вам? Может быть, сказался ваш переезд в Украину?

– Система, по которой рассчитываются авторские отчисления, плохо работает. У нас все пиратское! Что у нас, что в России. Там чуть получше ситуация. В Украине же – катастрофическая!

– А как вы относитесь к тому, что ваши песни без спроса перепевают, создают кавер-версии?

– Я спокойно к этому отношусь. Даже бывают варианты, когда песни выкладывают с указанием в авторах исполнителей – тех, кто перепел мои песни. Я никогда не пытаюсь ничего доказывать. 

– Сейчас российские исполнители заказывают у вас песни?

– Очень мало. Недавно записал песню с Русланом Казанцевым, бывшим вокалистом группы "Лесоповал". Раньше песни для меня были больше бизнесом, а сейчас – хобби.

– Вот сейчас набираю в google имя "Руслан Казанцев". Первое, что выдает: "В Сочи жестоко избили экс-солиста группы "Лесоповал" Руслана Казанцева"...

– Оп-па, я этого не знал! Дело в том, что Руслан раньше был ватником, выступал в Крыму, Донецке. А года четыре назад у него произошло переосмысление. Он говорил, что хотел бы приехать в Украину извиниться за то, что принимал все то, что говорили в РФ, за чистую монету. Он абсолютно не скрывал своего отношения к происходящему. Может быть, его за это и избили... Но, кстати, у меня есть друзья с абсолютно противоположным видением. И это не мешает мне с ними дружить. Допустим, тот же [российский художник] Никас Сафронов поддерживает политику РФ. Но, вы понимаете, там же люди находятся в абсолютно геббельсовском информационном поле.

Например, в 2008 году, пребывая в России, к происходящему в Грузии я относился через призму того, что звучало из телевизора. Не то, чтобы я это слушал специально, но есть же какой-то фоновый звук. У меня было представление, что с приходом [президента Михаила] Саакашвили там полный бардак. Я это так воспринимал, пока не пообщался с людьми, которые были в Грузии и рассказали, что там все совершенно по-другому. На самом деле многие ведь заняты своими проблемами и не вникают в суть. А если учесть истерию, которая происходит в России… Вообще, этих людей, делающих пропагандистские программы, нужно судить. Они преступники.

Россия – до сих пор очень криминальная страна. Так что шансон там надолго

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– Я слушала вашу "Песню ватников", в которой вы высмеиваете российскую пропаганду, культ личности Владимира Путина. После таких песен российские друзья вас критикуют?

– Нет. Мы на эти темы стараемся не разговаривать. Конечно, странно, когда умные люди начинают пересказывать содержание пропагандистских программ… Когда у нас прошел первый тур президентских выборов и стало известно, что Владимир Зеленский лидирует, мне вечером позвонил Борис Грачевский. Говорит: "У вас все меняется. Придет Зеленский. Может, прекратится война на востоке". Я ему ответил: "Боря, чтобы война закончилась, вы должны оттуда уйти". Он: "Что? Что ты говоришь?" Человек жил в той парадигме. Но мы при этом оставались с ним друзьями. За мысли человека нельзя ненавидеть. Он никаких гадостей не делал, но человек аффилированный с российским государством. Это было достаточно больно, неприятно. Боря – один из самых близких друзей моих. У любого нормального человека не складывается, что с телеэкранов все время говорят то, что не соответствует действительности.

ВИДЕО
Видео: Sergei Kolchin / YouTube

А "Песню ватников" я написал в 2015 году. Тогда Путина еще не позиционировали как победителя во Второй мировой войне. А сейчас это его личная победа – каждое 9 мая. Я где-то угадал тенденцию. Наберите словосочетание "принципова зрада". Это о том, как кировоградская пресса отреагировала на стебную песню.

– Поиск выдает материал с заголовком "Кіровоградець написав "Оду Путіну".

– Я не отслеживаю, что обо мне пишут. А как-то зашел в редакцию "Народного слова". Главный редактор говорит: "Ты видел, как местные придурки отреагировали на твою песню?". Я: "Нет". Она мне показала и сразу же позвонила в ту редакцию. Говорит журналистке: "Ты что, не поняла, о чем песня?" Мне позже перезвонили из того портала, в котором материал опубликовали. Еще интересовались: "Вы за Путина или против?". Я: "Какая разница?". Она: "Нет, ну что нам написать?" Я: "Да пишите что хотите!". И это перепостили все интернет-порталы Кировограда. Я, естественно, посмеялся. А где-то через месяц мне позвонили друзья из администрации президента России. Сказали: "Мы тут слушаем, смеемся". Я говорю: "Я вас понял. Приезжать к вам не собирался. Хотите увидеть меня – убирайте Путина!"

– То есть сами люди в администрации Путина смеются над такими песнями.

– Конечно! Они же не идиоты, понимают, что там происходит. А так там бабки огромные. Разве откажешься? Позвонил мне и Руслан Казанцев. Говорит: "Напиши мне что-то подобное". Я: "Да ты что, тебя же сразу порвут там!"

– Как вы считаете, украинские исполнители, которые остаются в РФ работать, понимают, что к чему на самом деле в политике России относительно Украины или "проработаны" уже?

– Сложно сказать. Каждый человек имеет право на свое решение. Здесь тяжело определить, кто свои, кто чужие. Посмотрите, что происходит в Украине. Если мы посмотрим на Раду, на то, какие законы принимаются, на предыдущий вариант, когда война с Россией, а заводы президента там работают... Где свои, где чужие? И мне тяжело представить, что Крым и восток были проектом одной России. И как могли зайти на территорию Украины 52 человека и поставить раком Украину при наличии спецслужб и армии? Здесь каждый принимает решение. Я принял для себя решение уехать, поскольку понимал, что в России – фашизм. И фашизм этот начал проявляться ярко. И стал касаться меня, поскольку напали на Украину.

– Те, кто получают национальные премии в России, премии каналов, на которых показывают пропагандистские программы, предатели Украины?

– Нет понятий "предатель", "не предатель". Предатель – это человек, который дал присягу и нарушил ее. Люди выбирают для себя, как им поступать. Люди, которые из Украины уехали зарабатывать в другую страну, предатели?

– Вопрос в том, что они работают в стране, которая воюет против их Родины.

– А Порошенко предатель? У нас война, а он работает. А сегодня мы не предатели? У нас война, а мы качаем газ через трубу, проходящую в России. У нас с Россией товарооборот сумасшедший. Все перестало быть однозначным. Происходит конфликт интересов. Они у всех разные. Мир не делится на свой – чужой. Я не говорю, что, уехав из России, поступил хорошо или патриотично. Мне там стало дискомфортно. Россия стала на рельсы фашизма. У меня в Украине дети и друзья. Поэтому я развернулся и уехал.

– Жанр шансон сейчас актуален? У него появляются новые поклонники?

– В России – да. Она же до сих пор очень криминальная. У нас – нет. У нас нет даже течения АУЕ. Это молодежные группировки "арестантский уклад един". В России шансон надолго. У нас же этот жанр быстрее отторгается еще и потому, что он – российский.

Лично себя я ни к каким тусовкам не причисляю. Я сам по себе. А шансонная тусовка – это же  позиционирование себя как часть этого мира. Да, я сотрудничал с ее представителями: Михаилом Шуфутинским, Виктором Королевым, Русланом Казанцевым, Андреем Васильевым.

Телеведущий Дроздов – совершенно не тот, кем его все считают. Достаточно посмотреть, как он Путину задницу лижет
Фото предоставлено Романом Булгачевым
Фото предоставлено Романом Булгачевым

– С Шуфутинским вам было комфортно сотрудничать? Какой он человек?

– Мы с ним знакомы, но особо нигде не общались. Просто знакомые. Кстати, когда-то я еще написал песню [телеведущему] Николаю Дроздову. Меня Никас попросил. Дроздов – очень обаятельный человек, хотя он совсем не тот, кем его все считают.

– Да? Расскажите поподробнее.

– Он совершенно не тот, кем его все считают. Достаточно посмотреть, как он Путину задницу лижет. Но это только одна из сторон. Дальше без комментариев.

– Сотрудничество с кем из известных людей вы считаете самым ярким?

– Трио "Меридиан". Это великолепнейший коллектив. Коля Сметанин – гениальный аранжировщик. Правда, они буквально пару месяцев назад прекратили существование...

Галкин рассказывал Грачевскому, что Пугачева, когда услышала мою песню "Заблудилась мама", ох…ела

Борис Грачевский и Роман Булгачев. Фото предоставлено Р. Булгачевым
Борис Грачевский и Роман Булгачев. Фото предоставлено Р. Булгачевым

– Вашу песню "Заблудилась мама" как-то исполнил Анатолий Кашпировский. Вы не были с ним знакомы до этого?

– Он в Кировограде в студии записывал советские песни у Сергея Колчева. А тот дал ему послушать песню "Заблудилась мама". И Кашпировский захотел и ее записать.

ВИДЕО
Видео: Anatoly Kashpirovskiy / YouTube

– Песню "Заблудилась мама" вы считаете лучшей в своем творчестве?

– Лучше-хуже, вы понимаете, все это относительно. Мне кажется, что она никогда не сойдет. Наверное, две песни у меня такие есть. Это "Заблудилась мама" и "Поезд на Назрань". Последняя входит уже в обойму народных песен Ингушетии и Кавказа. Причем с ней интересная история была. У меня есть друг ингуш Аслан Байсадов. Написал я ее летом 1999 года, когда как раз раскручивали Путина, взрывали дома. Было жуткое мочилово кавказцев в России просто. Моя песня тогда вышла в каком-то сборнике и звучала по всем углам в России. Когда ее на радио отнесли, сказали: "Убери слова "друг-ингуш", и мы ее берем". Я, конечно, отказался. Ее радио начало крутить только в 2001-м.

А насчет "Заблудилась мама"... В 2010 году мне позвонил Боря и рассказал, что он с Максимом Галкиным разговаривал. Тот сказал ему, что Пугачева услышала песню "Заблудилась мама" и ох…ела. Но лучше всего об этой композиции сказал Саша Клевицкий – главный дирижер Академического Большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева. Оркестр аккомпанировал эту песню Грачевскому. Так вот Клевицкий сказал: "Она мне так нравится, как-будто я ее сам написал".

– Вы дружите с российским художником Никасом Сафрновым. На почве чего сошлись?

– Мы познакомились где-то в году 2003–2004-м. У нас сложились нормальные отношения. Сейчас Никас – один из самых близких моих друзей.

Никас Сафронов и Роман Булгачев. Фото предоставлено Романом Булгачевым
Никас Сафронов и Роман Булгачев. Фото предоставлено Романом Булгачевым

– А он ваш портрет уже написал?

– Да. Но я его отдал в Кировоград в художественный музей.

– В светской хронике на слуху не только сам Никас Сафронов, а и его сын Лука. В частности, обсуждают его проблемы со здоровьем... 

– Да... У Луки есть некоторые проблемы с обменом веществ. Но он очень интеллигентный, хороший парень... Был период, когда Лука сильно похудел. Он очень на Никаса похож стал в тот период. 

– Никас волнуется о состоянии сына?

– Наверное, но мы на эти темы не говорим. Лука очень образованный и очень правильно медийно выстроенный человек. Он умеет вести себя перед камерами. И казусы, связанные с весом, умеет правильно подать.

– Общаясь в Москве с Сафроновым, вы были вхожи в российскую арт-тусовку. Действительно ли эта среда переполнена сексом, деньгами, безудержным весельем с оргиями?

– Никас вхож в бизнес-тусовку.

– А, ну тогда тем более можно задать тот же вопрос.

– А что не переполнено деньгами и сексом? Оргии несложно устроить и на Киевском вокзале. Все зависит от степени фантазии человека. Я не присутствовал при подобном.

Борис Грачевский с женой Екатериной и сыном Филиппом. Фото предоставлено Р. Булгачевым
Борис Грачевский с женой Екатериной и сыном Филиппом. Фото предоставлено Р. Булгачевым

– Лучшим другом, кроме Сафронова, вы называли Бориса Грачевского. 

– Да. Мы с Борей записали альбом. Грачевский исполнил мою песню "Заблудилась мама", и его начали приглашать на радио. Он раньше себя не позиционировал как исполнителя. А после удачной премьеры выпустил альбом. Потом они записали с женой Катей дуэт. Она очень хорошая вокалистка. Также я написал песни о детях Грачевского – Василисе и Филиппе. Мы несколько дней назад общались с Катей. Она мне скинула фотографии Филиппа и детскую Борину. Они с Борей – одно лицо. Вообще, Боре повезло, что хоть в конце жизни он встретил женщину, которая его любила очень искренне. И он был окружен и вниманием, и любовью.

– У Грачевского вторая и третья жены намного его моложе. Анна – на 37 лет, Екатерина – на 35. Чем он привлекал настолько молодых женщин?

– Харизмой. Про Аню говорить не будем... А что касается Кати, она действительно очень сильно любила Борю. Уже сколько времени прошло, а она еще не может выйти из состояния подавленности. Там все было абсолютно искренне и бескорыстно.

– Что именно в данном случае вы вкладываете в понятие харизма?

– С ним интересно общаться даже мужчине, потому что он очень умный, образованный, веселый человек. А уж женщине – и подавно. Он очень интересный собеседник, очень талантливый. Грачевский – это эпоха, три поколения

– Вы сказали, что о второй жене Грачевского Анне не хотите говорить. Она утверждает сейчас, что, невзирая на сложные отношения, хорошо относится к Грачевскому и до сих пор не может прийти в себя после его смерти. Считаете, она неискренняя?

– Я не знаю, очень давно с ней общался. Последний раз года три-четыре назад. И вообще ничего о ней сказать не могу.

– Вы сотрудничали с Эвелиной Бледанс. Поддерживаете контакт?

– Я с ней, может, месяц назад разговаривал. Понимаете, когда нет общих тем и интересов, только время от времени созваниваешься. Она очень талантливый и хороший человек.

– Она ездила из РФ в Крым после аннексии. Вы с ней эту тему обсуждали?

– Нет. Еще в 2014–2015 годах я пытался кому-то что-то говорить. Когда Крым оттяпали, я еще был в России. Мне ситуация тогда была более-менее понятна: бизнес, и ничего более. А когда началась война на востоке, это уже переросло в игрища на жизнях людей. Это другое.

В России я спрашивал: "Скажи мне, товарищ идиот, как Крым сегодня больше стал твоим, чем был до этого?"
Роман Булгачев, Эвелина Бледанс, Михаил Грушевский. Фото предоставлено Романом Булгачевым
Роман Булгачев, Эвелина Бледанс, Михаил Грушевский. Фото предоставлено Романом Булгачевым

– С Бледанс продолжаете сотрудничество и сейчас?

– Обсуждали возможность одного проекта…

– То есть для себя вы не закрываете возможность работы с людьми из России, которые незаконно пересекают государственные границы Украины, ездя в Крым?

– У меня нет ни своих, ни чужих. Все давно гибридное. Как можно было представить ситуацию 50 лет назад, когда Байден говорит, что Путин убийца, а потом встречается с ним и жмет ему руку? Что к этому можно добавить? Вокруг деньги и много лицемерия. Сейчас в связи с глобализацией границы – это условная вещь. Если раньше бизнес был привязан к территории, то сейчас живи где хочешь, деньги вкладывай куда хочешь. Как можно было, даже без Евросоюза, представить войну Франции с Англией? Кому это надо? Зачем? А Путин, по-моему, вообще сумасшедший. Он же рассуждает категориями, в лучшем случае, середины ХХ века. Сегодня никому не нужны территории. Какая разница, в чьей они юрисдикции? Вы не можете себе представить, что творилось в России, когда они оттяпали Крым. Это массовое сумасшествие какое-то было.

– Эйфория?

– Это не эйфория, а шизофрения была. "Крым наш! Ура! Крым наш!". Я спрашивал: "Скажи мне, товарищ идиот, как Крым сегодня больше стал твоим, чем был до этого?". Он на меня смотрит, как баран. И снова: "Россия, великая Россия! Путин молодец, расширяет территории!". Да нахрен эта территория?! Я не говорю о том, что у китайцев Дальний Восток практически отобрали. А люди в России только ретранслируют телевизор. Я, находясь в России, видел, как после санкций цены полезли вверх жутко. И я разговариваю со знакомыми из разных городов. Они говорят: "У нас цены не поднялись". Им по телевизору сказали, что все хорошо. Я говорю: "Молчи, придурок, сейчас вся страна ломанется в твой Мухосранск".

– Вы слушаете современную украинскую музыку? Кто из украинских исполнителей вам импонирует?

– Мне нравится "Бумбокс". Очень ребята интересные. А к попсе я спокойно отношусь. Я могу говорить с профессиональной точки зрения, что хорошо сделано, а что нравится – это другое дело. А музыку я вообще не люблю.

– Это как? Как может композитор не любить музыку?

– Ну почему? Неужели толкатель ядра очень любит толкание ядра? У него просто это получается. Я не слушаю свою музыку, не смотрю телевизор.

– Вам доставляют удовольствие выступления перед публикой?

– Я воспринимаю выступления как работу. Не тащусь от себя, когда я на сцене. Я плохо понимаю актеров профессиональных театров, которые борются за роли, а в зале сидит при этом полтора человека. А им нравится стоять на сцене и себя кем-то ощущать. У меня нет эйфории. Естественно, когда я выступаю, вижу, как люди принимают.  И всегда можно напороться на зал, который не принимает, особенно в сборных концертах. Когда я только начинал, бывало, что попадал на залы, которые не принимали. Но такое случается и у суперзвезд. Тогда мне просто хочется развернуться и уйти. Сам процесс выступления меня не затягивает.

– Но приходится себя пересиливать и продолжать?

– Да, конечно же. А вообще по жизни я делаю так, как мне комфортно. У меня немного друзей, людей, с которыми я общаюсь с удовольствием. Я никогда не ощущал себя частью чего-то. Независимо от того, сколько мне было лет и что я умел.

Виктория ВОРОНИНА
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, фашизм, Москва, Бумбокс, художник, аннексия, шоу-бизнес, Анатолий Кашпировский, Владимир Зеленский, Ингушетия, Никас Сафронов, Эвелина Бледанс, Борис Грачевский, шансон, телеведущий, творчество, Сергей Березин, Роман Булгачев
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