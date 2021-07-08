Композитор Булгачев: Россия до сих пор очень криминальная страна. Шансон там надолго

"Россия же до сих пор очень криминальная страна", – отметил он.
Булгачев уточнил, что в Украине шансон неактуален, в отличие от РФ.
"У нас нет даже течения АУЕ. Это молодежные группировки "арестантский уклад един". В России шансон надолго. У нас же этот жанр быстрее отторгается еще и потому, что он российский", – объяснил композитор.
Он добавил, что, невзирая на то, что сотрудничал с исполнителями шансона, а именно Михаилом Шуфутинским, Виктором Королевым, Русланом Казанцевым, Андреем Васильевым, себя ни к каким музыкальным тусовкам не причисляет.
"Я сам по себе. А шансонная тусовка – это же позиционирование себя как части этого мира", – заявил Булгачев.
Полную версию интервью с Романом Булгачевым можно прочитать здесь.
Роман Булгачев родился 2 мая 1955 года в Кировограде (сейчас Кропивницкий). Он писал музыку для Михаила Шуфутинского, Бориса Грачевского, Эвелины Бледанс, групп "Меридиан" и "Шпильки". Проживает в Киеве.