Композитор Булгачев: Россия до сих пор очень криминальная страна. Шансон там надолго

Булгачев: В Украине шансон отторгается еще и потому, что он российский Фото предоставлено Романом Булгачевым

"Россия же до сих пор очень криминальная страна", – отметил он.

Булгачев уточнил, что в Украине шансон неактуален, в отличие от РФ.

"У нас нет даже течения АУЕ. Это молодежные группировки "арестантский уклад един". В России шансон надолго. У нас же этот жанр быстрее отторгается еще и потому, что он российский", – объяснил композитор.

Он добавил, что, невзирая на то, что сотрудничал с исполнителями шансона, а именно Михаилом Шуфутинским, Виктором Королевым, Русланом Казанцевым, Андреем Васильевым, себя ни к каким музыкальным тусовкам не причисляет.

"Я сам по себе. А шансонная тусовка – это же позиционирование себя как части этого мира", – заявил Булгачев.