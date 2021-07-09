Бульвар Шоубиз
 
09 июля, 2021
 
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"Взрослая девочка". Полякова в новом клипе показала своих клонов. Видео

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Полякова: Суть клипа и песни в том, чтобы в круговороте дел и житейских хлопот сберечь свою внутреннюю девочку
Полякова: Суть клипа и песни в том, чтобы в круговороте дел и житейских хлопот сберечь свою внутреннюю девочку
Скриншот: Оля Полякова / YouTube

Украинская певица Оля Полякова на своем YouTube-канале 9 июля презентовала клип на трек "Взрослая девочка".

"Оля Полякова стала первой в мире артисткой, которую клонировали. Теперь певица как никогда доступна народу – и ее можно заказать на свой праздник буквально одним кликом. В любом количестве", – говорится в описании ролика.

Режиссер – Любомир Левицкий.

"Суть клипа и песни в том, чтобы в круговороте дел и житейских хлопот сберечь свою внутреннюю девочку: заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать. Такой антистрессовый рецепт от Оли Поляковой чрезвычайно актуальный в "постковидную" эпоху", – отмечается в аннотации к видео.

Главную роль в клипе исполнила звезда комедийной франшизы "Скажене весілля" Ирина Приходько. При создании видео использовали нейромаркетинговые исследования, согласно которым полученный продукт максимально близкий к потребностям и ожиданиям аудитории Поляковой.

Авторы композиции – Дмитрий Сысоев, Мирослав Кувалдин.

видео

Видео: Оля Полякова / YouTube
Теги: видео, клип, Оля Полякова, певица, Любомир Левицкий, трек
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