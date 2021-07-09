  "Взрослая девочка". Полякова в новом клипе показала своих клонов. Видео

Полякова: Суть клипа и песни в том, чтобы в круговороте дел и житейских хлопот сберечь свою внутреннюю девочку Скриншот: Оля Полякова / YouTube

"Оля Полякова стала первой в мире артисткой, которую клонировали. Теперь певица как никогда доступна народу – и ее можно заказать на свой праздник буквально одним кликом. В любом количестве", – говорится в описании ролика.

Режиссер – Любомир Левицкий.

"Суть клипа и песни в том, чтобы в круговороте дел и житейских хлопот сберечь свою внутреннюю девочку: заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать. Такой антистрессовый рецепт от Оли Поляковой чрезвычайно актуальный в "постковидную" эпоху", – отмечается в аннотации к видео.

Главную роль в клипе исполнила звезда комедийной франшизы "Скажене весілля" Ирина Приходько. При создании видео использовали нейромаркетинговые исследования, согласно которым полученный продукт максимально близкий к потребностям и ожиданиям аудитории Поляковой.

Авторы композиции – Дмитрий Сысоев, Мирослав Кувалдин.