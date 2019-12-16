"Ночная жрица". Полякова выпустила клип с участниками "Лиги смеха". Видео
Украинская певица Оля Полякова на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Ночная жрица". "В новом видеоролике певица раскрывает всю правду о современных королевах, которые после полуночи превращаются в ночных жриц. За четыре минуты демонстрирует все слабости тонкой женской натуры, с которой приходится сталкиваться каждой девушке в неравной битве с открытым холодильником после 23:59", – говорится в описании клипа. "Жру и не могу остановиться. Наверное, я ночная жрица", – поется в песне. Роли исполнили участники пяти сезонов "Лиги смеха" на "1+1", почетным тренером которой является Полякова. В ролике снялись Марк Куцевалов, Виктор Розовый, Станислав Антипов, Ирина Карабач и Анастасия Ткаченко. Режиссеры клипа – Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак.
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