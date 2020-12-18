"В душе я дерзкая пацанка". Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала

По словам украинской певицы Оли Поляковой, новый образ отражает ее внутреннее состояние.

Полякова: Пока что я такой образ просто примеряю, но мне он страшно нравится Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова стала героиней нового номера украинского журнала "Отдохни". Фото обложки издания со своим изображением певица разместила 18 декабря в Isntagram.

На фото Полякова запечатлена с высокой челкой, уложенной на бок, в розовом свитшоте. Дерзкий образ певицы дополнил яркий макияж и черные массивные серьги с декором.

"А вы бы решились на такую кардинальную смену имиджа? Пока что я такой образ просто примеряю, но мне он страшно нравится. Это отражение моей внутренней энергии. В душе я такая же дерзкая пацанка", – прокомментировала она.

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Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне".

В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Певица замужем за украинским бизнесменом Вадимом Поляковым. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).