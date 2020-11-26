"Три красотки", "Звездочки!". Полякова показала своих дочерей

Подписчики украинской певицы Оли Полякова отреагировали на ее фото, сделанное вместе с дочерьми Машей и Алисой.

Украинская певица Оля Полякова разместила в Instagram совместное селфи-фото со своими дочерьми Машей и Алисой.

"Две, которые думают, что они богини, и одна Алиса точно это знает", – написала она и сопроводила пост хештегом "семейка Поляковых".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

"Три красотки", – прокомментировала подписчица podoshevskaia.

"Звездочки!" – отметила reznichenko592.

У Оли Поляковой две дочери. Маша – старшая дочь певицы. Она родилась 2 марта 2005 года. Алиса – 5 октября 2011 года.

Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.