"Три красотки", "Звездочки!". Полякова показала своих дочерей

Украинская певица Оля Полякова разместила в Instagram совместное селфи-фото со своими дочерьми Машей и Алисой.
"Две, которые думают, что они богини, и одна Алиса точно это знает", – написала она и сопроводила пост хештегом "семейка Поляковых".
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"Три красотки", – прокомментировала подписчица podoshevskaia.
"Звездочки!" – отметила reznichenko592.
У Оли Поляковой две дочери. Маша – старшая дочь певицы. Она родилась 2 марта 2005 года. Алиса – 5 октября 2011 года.
Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.