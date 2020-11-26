"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост

Украинская певица Оля Полякова поспорила с заявлением телеведущей Ольги Фреймут об этикете поедания бургера.

Украинская телеведущая, экс-участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут показала в Instagram, как правильно, согласно этикету, есть бургер.

"Как правильно есть бургер? Брать в обе руки и кусать? Нет. Бургер разрезаем пополам. Приборы откладываем. Берем половинку – и едим", – объяснила она.

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Украинская певица Оля Полякова отреагировала на пост.

"Издевательство! Бургер едят в перчатках целиком!" – написала она.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере". В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.