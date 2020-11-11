Фреймут показала, как нужно снимать перчатки

Украинская телеведущая, экс-участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут рассказала в Instagram, как по этикету нужно снимать перчатки и в каких случаях не нужно этого делать вообще. В ролике она продемонстрировала правильный способ снимать перчатки.
"Начинаем с мизинца, заканчиваем большим пальцем. Мужчина не может давать женщине руку, не сняв при этом перчатку со своей правой руки. Если мужчина все же по каким-то причинам не может сбросить перчатку, тогда должен извиниться: "Простите за эту перчатку, добрый день", – заявила она.
Телеведущая отметила, что есть перчатки "не для улицы", а для формальных событий, и в таком случае мужчинам при приветствии с женщиной снимать их не нужно.
"Барышня никогда не снимает перчатки для того, чтобы пожать кому-то руку. И не извиняется за это. Если вы невеста или выпускница в длинных перчатках, никогда не надевайте кольца поверх. Только браслеты. Это касается и обручального кольца. Если вы надели длинные перчатки, потому что того требует дресс-код White Tie, не снимайте их в течение вечера. Но! Перчатки всегда снимаем, когда едим. Так, как я вас учила. Кладем их на колени, прикрываем полотняной салфеткой", – написала она и отметила пост хештегом "этикет с Фреймут".
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Як за етикетом знімати рукавички? Як вдасться? Ні. Пальчик за пальчиком. Починаємо з мізинця, закінчуємо великим пальцем. Чоловік не може тиснути жінці руку, не знявши при цьому рукавичку зі своєі * правоі * руки. Якщо мужчина все ж таки за якихось причин не може скинути рукавичку, тоді мусить вибачитися: «Даруи * те за цю рукавичку, добрии * день...». Є рукавички «не для вулиці», для формальних подіи * . У такому разі чоловікам, при вітанні з жінкою, знімати і * х не потрібно. Панянка ніколи не знімає рукавички для того, щоб потиснути комусь руку. І не вибачається за це. Якщо Ви наречена, чи випускниця в довгих рукавичках, ніколи не вдягаи * те персні поверх. Лише браслети. Це стосується и * обручки. Якщо Ви одягнули довгі рукавички, бо того вимагає дрес-код «White Tie”, не знімаи * те і * х впродовж вечора. Але! Рукавички завжди знімаємо, коли і * мо. Так, як я вас вчила. Кладемо і * х на коліна, прикриваємо полотняною серветкою. #етикетзфреи * мут @contemporary_manners @debretts1769
Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.
Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".
В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's