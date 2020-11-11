Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2020
 
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Фреймут показала, как нужно снимать перчатки

Украинская телеведущая, бывшая участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут рассказала, когда нужно попросить прощения за перчатку на руке, а когда – не следует.

Фреймут обнародовала новый ролик в серии своих правил этикета
Фреймут обнародовала новый ролик в серии своих правил этикета
Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая, экс-участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут рассказала в Instagram, как по этикету нужно снимать перчатки и в каких случаях не нужно этого делать вообще. В ролике она продемонстрировала правильный способ снимать перчатки.

"Начинаем с мизинца, заканчиваем большим пальцем. Мужчина не может давать женщине руку, не сняв при этом перчатку со своей правой руки. Если мужчина все же по каким-то причинам не может сбросить перчатку, тогда должен извиниться: "Простите за эту перчатку, добрый день", – заявила она.

Телеведущая отметила, что есть перчатки "не для улицы", а для формальных событий, и в таком случае мужчинам при приветствии с женщиной снимать их не нужно.

"Барышня никогда не снимает перчатки для того, чтобы пожать кому-то руку. И не извиняется за это. Если вы невеста или выпускница в длинных перчатках, никогда не надевайте кольца поверх. Только браслеты. Это касается и обручального кольца. Если вы надели длинные перчатки, потому что того требует дресс-код White Tie, не снимайте их в течение вечера. Но! Перчатки всегда снимаем, когда едим. Так, как я вас учила. Кладем их на колени, прикрываем полотняной салфеткой", – написала она и отметила пост хештегом "этикет с Фреймут".

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's

Теги: телеведущая, Ольга Фреймут, этикет
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