Фреймут: Нет больше той агрессивной Фреймут, которая ходила по ресторанам и портила людям жизнь

Украинская телеведущая Ольга Фреймут призналась, что брак с генеральным продюсером "Нового канала" Владимиром Локотко изменил ее характер.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут в интервью "ЖВЛ" на канале "1+1" заявила, что заслужила себе такого мужа, как ее супруг, генеральный продюсер "Нового канала" Владимир Локотко.

"Я точно заслужила себе такого мужа. Это такое выжданное чувство. Но у него есть проблема – он мало транслирует свои чувства ко мне словами, но всегда рядом", – рассказала она.

Фреймут отметила, что супруг проявляет к ней внимание поступками – например, стоит ей в магазине прикоснуться к чему-то, как вечером эта вещь уже будет в ее распоряжении. Ведущая также призналась, что брак с Локотко изменил ее характер.

"Нет больше той агрессивной Фреймут, которая ходила по ресторанам и портила людям жизнь и бизнес. Когда появился Володя, я смогла расслабиться, делать, что хочу, строить карьеру, как хочу, заниматься детьми", – подчеркнула она.

Ольга Фреймут родилась в 1982 году в городе Новый Роздол Львовской области.



Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

Фреймут – мать троих детей. Старшую дочь Злату ведущая родила в отношениях с британцем Нилом Митчеллом.

В браке с Локотко Фреймут родила двоих детей – сына Валерия, который родился 8 мая 2016 года и дочь Евдокию (2017).