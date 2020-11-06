Фреймут рассказала, можно ли наклоняться к тарелке во время еды

Украинская телеведущая, экс-участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут обнародовала в Instagram ролик, в котором рассказала, разрешено ли по правилам этикета наклоняться к тарелке.
"Можно ли наклоняться к тарелке, когда едите? Нет. Поднимайте блюдо к себе, а не наоборот", – написала она и отметила пост хештегом "этикет с Фреймут".
Телеведущая показала, как правильно располагать голову во время приема пищи.
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Чи можна нахилятися до тарілки, коли і * сте? Ні. Підіи * маи * те страву до себе, а не навпаки. #етикетзфреи * мут @contemporary_manners @debretts1769
Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.
Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".
В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.