Фреймут рассказала, можно ли наклоняться к тарелке во время еды

Украинская телеведущая, бывшая участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут показала, как правильно располагать голову во время еды.

Фреймут: Можно ли наклоняться к тарелке, когда едите? Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая, экс-участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут обнародовала в Instagram ролик, в котором рассказала, разрешено ли по правилам этикета наклоняться к тарелке.



"Можно ли наклоняться к тарелке, когда едите? Нет. Поднимайте блюдо к себе, а не наоборот", – написала она и отметила пост хештегом "этикет с Фреймут".

Телеведущая показала, как правильно располагать голову во время приема пищи.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.



Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".



В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.