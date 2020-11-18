Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2020
 
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Винник и Фреймут возвращаются в "Танцы со звездами"

Украинский певец Олег Винник и ведущая Ольга Фреймут были участниками нового сезона шоу "Танцы со звездами", но покинули проект задолго до полуфинала. По итогам седьмого эфира Винник был дисквалифицирован судьями, так как из-за болезни не смог выйти на паркет второй раз подряд, а Фреймут выбыла из проекта после 10-го эфира.

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Полуфинал шоу состоится 22 ноября
Полуфинал шоу состоится 22 ноября
Фото: Танці з зірками / Facebook

Экс-участники нового сезона "Танцев со звездами" на "1+1" ведущая Ольга Фреймут и певец Олег Винник появятся в полуфинале шоу 22 ноября в качестве ведущих звездного балкона. Об этом сообщается на странице проекта в Facebook.

"Ждешь их возвращения?" – говорится в публикации.

Отмечается, что Фреймут "известна острыми комментариями в адрес участников и судей проекта".

https://www.facebook.com/tanci1plus1/posts/779804049236136

Премьера нового сезона "Танцев со звездами" состоялась 30 августа. Участие в проекте согласились принять 14 звезд украинского шоу-бизнеса, в том числе Винник и Фреймут.

Винник выступал на паркете в паре с хореографом Аленой Шоптенко. Во время пятого эфира, который состоялся 27 сентября, Винник и Шоптенко не вышли на паркет – у них был диагностирован COVID-19. 4 октября пара была дисквалифицирована, так как не смогла принять участие в шоу во второй раз.

11 октября ведущий проекта Юрий Горбунов во время седьмого эфира сообщил, что жюри приняло решение вернуть Винника и Шоптенко на проект, но певец отказался от этого предложения.

Фреймут, которая выступала в паре с танцором Ильей Падзиной, выбыла из шоу после 10-го эфира, который состоялся 1 ноября.

По итогам 12 эфиров в полуфинале шоу будут выступать фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и экс-участницы группы "ВИА Гра", певицы Санта Димопулос и Надежда Мейхер со своими партнерами.

Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенный судья, имя которого оглашается накануне очередного эфира.

Теги: Ольга Фреймут, Олег Винник, Танцы со звездами
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