Продюсер "Танцев со звездами" показал закулисье шоу

Продюсер шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Владимир Завадюк 17 ноября в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен с оставшимися после четвертьфинала участниками проекта.
"Вы уже знаете о совещаниях, которые проводятся перед каждым эфиром. Но еще не слышали о митингах, которые собираем после live. Каждый раз обсуждаем новый эфир, обмениваемся впечатлениями и гордимся достижениями друг друга. Поэтому, когда вы уже спите, мы еще работаем. И так 14-ю неделю подряд", – подписал он фотографию.
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Премьера шоу "Танцы со звездами 7" состоялась 30 августа. Участие в проекте согласились принять 14 звезд украинского шоу-бизнеса, из которых в полуфинал вышли три пары –фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и экс-участницы группы "ВИА Гра", певицы Санта Димопулос и Надежда Мейхер со своими партнерами.
Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенный судья, имя которого оглашается накануне очередного эфира.
В октябре Завадюк рассказал, что гонорары участников проекта отличаются.