В четвертьфинале "Танцев со звездами" участники будут танцевать с судьями

В четвертьфинале "Танцев со звездами" на "1+1" участники шоу исполнят два обязательных танца и один так называемый танец за жизнь.

Во время 12-го эфира шоу "Танцев со звездами" на канале "1+1" участники выйдут на паркет в паре с судьями проекта. Об этом сообщается 13 ноября на странице проекта в Instagram.

"В четвертьфинале шоу пары исполнят сразу три танца: один со своим партнером, второй – с судьей, и финальный "танец за жизнь", который методом жеребьевки выпадет паре", – говорится в публикации.

Известно, что фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и ее партнер Дмитрий Жук выйдут на паркет с судьей Владом Ямой.

Хореограф и судья Григорий Чапкис будет танцевать с певицей Надеждой Мейхер и ее партнером Кириллом Васюком.

Екатерина Кухар покинет место судьи, чтобы выйти на паркет вместе с футболистом Сергеем Мельником и его партнершей Аделиной Дели.

Приглашенный судья 12-го эфира актер Павел Вишняков станцует с певицей Сантой Димпопулос, которая выступает в паре с Максом Леоновым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами " состоялась 30 августа. Участие в проекте согласились принять 14 звезд украинского шоу-бизнеса, четверо их которых вышли в четвертьфинал.