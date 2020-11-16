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16 ноября, 2020
 
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"Танцы со звездами". Кто покинул шоу в четвертьфинале

Четвертьфинал проекта "Танцы со звездами" на "1+1" состоялся 15 ноября. Участие в 12-м эфире приняли четыре пары, среди которых фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, экс-участницы группы "ВИА Гра", певицы Санта Димопулос и Надежда Мейхер со своими партнерами, а также футболист Сергей Мельник с партнершей.

По итогам четвертьфинала шоу проект покинули Мельник и Дели
По итогам четвертьфинала шоу проект покинули Мельник и Дели
Фото: Танці з зірками / Facebook

Украинский футболист Сергей Мельник выбыл из "Танцев со звездами" на "1+1" по итогам выступления в четвертьфинале шоу 15 ноября. Об этом сообщается на странице проекта в Instagram.

Мельник выступал на паркете в паре с хореографом Аделиной Дели.

Максимальное количество баллов во время последнего эфира набрала певица Санта Димопулос, выступающая в паре с хореографом Максом Леоновым – судьи поставили им в суммарном зачете 100 баллов. Мельник и Дели оказались в конце турнирной таблицы, набрав 91 балл.

Таким образом, в следующем эфире на паркет выйдут три пары: фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и экс-участницы группы "ВИА Гра", певицы Санта Димопулос и Надежда Мейхер со своими партнерами.

Премьера шоу "Танцы со звездами 7" состоялась 30 августа. Участие в проекте согласились принять 14 звезд украинского шоу-бизнеса. 

Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис. В 12-м эфире место приглашенного судьи занял актер и экс-участник проекта Павел Вишняков.

Во время четвертьфинала пары исполнили три танца, один их которых – вместе с судьями проекта.

Теги: Санта Димопулос, Танцы со звездами, Сергей Мельник
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