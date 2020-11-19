Фреймут призвала женщин не терять лицо во время карантина

Украинская телеведущая, экс-участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут считает, что во время карантина из-за пандемии коронавируса женщины сдают тест на умение достойно переживать испытания. Об этом она рассказала 19 ноября в Instagram.
"В эпоху изоляциӥ и одиночества мы остались наедине с собой. И как же велик соблазн завернуться в трикотаж, наесться запрещенного, перестать ухаживать за собой. Но мы сейчас проходим тест на женственность, где сами себе судьи. Пандемия не вечна – придет время, когда мы сможем снять маски. Поэтому лучше не терять лицо сейчас", – резюмировала она.
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Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.
Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 19 ноября в Украине COVID-19 заболели 583 510 человек, выздоровели 266 479, летальных случаев 10 369