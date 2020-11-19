Фреймут призвала женщин не терять лицо во время карантина

По словам украинской ведущей Ольги Фреймут, женщинам не стоит расслабляться во время карантина, перестав за собой ухаживать, так как пандемия не вечна и придет время, когда можно будет снять маски.

Украинская телеведущая, экс-участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут считает, что во время карантина из-за пандемии коронавируса женщины сдают тест на умение достойно переживать испытания. Об этом она рассказала 19 ноября в Instagram.

"В эпоху изоляциӥ и одиночества мы остались наедине с собой. И как же велик соблазн завернуться в трикотаж, наесться запрещенного, перестать ухаживать за собой. Но мы сейчас проходим тест на женственность, где сами себе судьи. Пандемия не вечна – придет время, когда мы сможем снять маски. Поэтому лучше не терять лицо сейчас", – резюмировала она.

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Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 19 ноября в Украине COVID-19 заболели 583 510 человек, выздоровели 266 479, летальных случаев 10 369