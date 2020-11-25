"На это смотреть больно", "Триллер". Полякова показала, как ей снимали цветные линзы

Украинская певица Оля Полякова поделилась в сети роликом, который был записан в гримерке после съемок – певица показала, как ей помогают снять с глаз цветные линзы.
"Эти долбанные "глаза" невозможно вынуть. Скажу честно – я вряд ли еще на это соглашусь", – заявила Полякова.
"На это смотреть даже больно", – отреагировали на видео поклонники.
"Я что – триллер посмотрела? Жесть! И смеялась и плакала", – прокомментировали пользователи сети процедуру снятия линз.
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Перед этим певица поделилась снимком, на котором запечатлена с голубыми глазами в ярко-розовом парике вместе с украинским музыкантом Dzidzio.
"Начинаем", – подписала она публикацию.
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Dzidzio и Полякова стали звездными детективами шоу "Маска" на канале "Украина". Дата премьеры проекта пока не называется.