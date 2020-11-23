Бульвар Шоубиз
 
23 ноября, 2020
 
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"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении

Украинская певица Оля Полякова сфотографировалась на стуле в свободной позе, из-за чего была подвергнута критике со стороны подписчиц. В ответ артистка призвала украинских женщин прекратить "топить друг друга".

Фото Поляковой на стуле вызвало скандал
Фото Поляковой на стуле вызвало скандал
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова записала видео, в котором назвала украинских женщин главными популяризаторами сексизма и эйджизма. Ролик, адресованный своим подписчицам, артистка опубликовала 23 ноября в Facebook.

"В одном прекрасном интервью одна трансгендерная женщина сказала, что ЛГБТ-сообщество – самое обозленное и самое гомофобное в мире, что они сами друг друга ненавидят. Так вот я вам скажу, что женщины в нашей стране точно так же ненавидят друг друга. Под моим последним постом в Facebook столько желчи, столько зависти, злости, я бы даже сказала. Получается, что женщины у нас жрут женщин. Женщины развивают и популяризируют сексизм, эйджизм, ненавидят чужую молодость и красоту. Так же нельзя! Мы же с вами женщины. Давайте поддерживать друг друга. Прекратите топить друг друга", – обратилась к подписчикам Полякова.

https://www.facebook.com/polyakovamusic/videos/131193581853009/

Таким образом Полякова отреагировала на комментарии хейтеров под снимком, на котором запечатлена развалившейся на стуле. 

"Наглая девочка кайфует", – подписала она фото.

"Нагло и неприлично, даже звезды могут слететь с орбиты, если сильно зазвездятся", – отреагировали на фото фолловеры.

"Мать двоих детей. Что нормально для 15-летней девочки, пошловато для взрослой тети", – написали под фото пользователи сети. 

"Чувствуется недостаток мужского внимания во всем поведении Поляковой", – заявили подписчики.

https://www.facebook.com/polyakovamusic/photos/a.408161269256995/4709220745817671/?type=3

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11-ти песен "Приходи ко мне".

В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Певица замужем за украинским бизнесменом Вадимом Поляковым. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Теги: скандал, Оля Полякова, певица
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