  "Очень вкусно и очень жопорастительно". Полякова показала, как приготовить яблочный тарт татен из дрожжевого теста. Видео

Украинская певица Оля Полякова упростила классический рецепт приготовления французского перевернутого пирога тарт татена.

Украинская певица Оля Полякова показала, как готовит яблочный тарт татен. Видеорецепт размещен на YouTube-канале артистки.

Певица отметила, что изменила классический рецепт приготовления французского пирога – вместо песочного теста Полякова использует покупное дрожжевое.

По словам артистки, для приготовления тарт татена необходимо очистить два-три яблока, разрезать их на три части и проварить в карамели из белого сахара.

Пока варится карамель, Полякова советует раскатать тесто, смазать его мягким сливочным маслом, посыпать сахаром и корицей, свернуть в рулон, и разрезать на дольки с помощью нитки.

После яблоки в карамели необходимо поместить в форму для выпекания, а сверху выложить нарезанное дольками тесто.

"Мы не будем смазывать пирог яйцом, потому что это не верх пирога – это низ", – подчеркнула артистка.

Полякова рекомендует выпекать тарт татен в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.

"Это будет очень вкусно и очень жопорастительно. Поэтому на следующий день следует пробежать 10 км, отжаться 100 раз, сделать пресс 30 раз", – подытожила певица.

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Видео: Оля Полякова / YouTube

Классический тарт татен – перевернутый французский пирог с карамелизированными фруктами.