"Нос обрезала", "Нарастила". Полякова обсуждает с фанами, насколько изменилась внешне за 10 лет

Фаны украинской певицы Оли Поляковой заявили, что за десять лет ее облик претерпел изменения.

Украинская певица Оля Полякова разместила в Instagram коллаж из двух собственных снимков: одного – свежего, а второго – десятилетней давности.

"Разница 10 лет! Изменилась?" – спросила она.

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Подписчики отреагировали на пост.

"Взгляд круче стал", – отметила kseniya.kolos.

"Нос обрезала", – заявила lozovskaianatali.

"Так там, где короче, – это 10 лет назад. Так что нарастила", – ответила Полякова.

"Изменилась... Взгляд стал более жестким, уверенным и целеустремленным", – написала ymka_8585.

Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.