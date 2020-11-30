"Леди Гага, Мадонна, Pink. Onuka". Фаны Поляковой гадают, чей образ она повторила для шоу "Маска"

Украинская певица Оля Полякова показала снимки в экстравагантном образе с пышной прической.

Полякова: Кого напоминаю вам на этот раз? Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена с объемной челкой в стиле ретро.

"Как вам новый образ? Кого напоминаю вам на этот раз?" – спросила она.

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Подписчики ответили на вопрос певицы.

"Молодая Мадонна. Или Леди Гага", – заявила lesya_isaenko_v.

"Pink", – отметила pyshk_a30m.

"Кайли Миноуг", – написала natalysvyatiuk.

"Onuka", – прокомментировала pozhariuliia.

Фото, опубликованные исполнительницей, были сделаны во время съемок шоу "Маска" на канале "Украина". По формату этого проекта знаменитости будут скрываться под костюмами и масками.

Полякова предстанет в роли "звездного детектива". Она будет комментировать исполнение, постановки участников, их вокальные данные, а также помогать зрителям угадать, кто скрывается за масками. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба канала "Украина".

Коллегой Поляковой по проекту станет певец Dzidzio. Ведущий шоу – Владимир Остапчук.

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer и будет состоять из 12 эпизодов.

3 октября на канале "1+1" состоялась премьера шоу "Маскарад", в котором две команды соревновались за то, чтобы получить право отгадать звезду, которая прячется в маскарадном костюме.

После этого ТРК "Украина" обвинила коллег в плагиате. В ответ на это представители канала "1+1" заявили, что намерены защитить в суде честь и деловую репутацию.