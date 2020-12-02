"Похожа на Пугачеву в юности". Maruv предстала в новом образе

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv поделилась в Instagram снимком с русыми волосами.
"Как вам такой цвет волос? Или брюнеткой лучше?" – спросила она.
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"Алла Борисовна?" – спросила украинская певица Оля Полякова, очевидно, имея в виду российскую певицу Аллу Пугачеву.
"Реально похожа", – отметила miheenko_helen.
"Похожа на Пугачеву в юности с таким цветом", – заявила iamdariaalikber.
Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
В марте 2020 Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.
В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу "Суперстар!" на канале НТВ.