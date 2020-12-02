"Похожа на Пугачеву в юности". Maruv предстала в новом образе

По мнению подписчиков строящей карьеру в РФ Украинской певицы Maruv, с новой прической она напоминает российскую певицу Аллу Пугачеву.

Maruv: Как вам такой цвет волос? Или брюнеткой лучше? Фото: maruvofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv поделилась в Instagram снимком с русыми волосами.

"Как вам такой цвет волос? Или брюнеткой лучше?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Алла Борисовна?" – спросила украинская певица Оля Полякова, очевидно, имея в виду российскую певицу Аллу Пугачеву.

"Реально похожа", – отметила miheenko_helen.

"Похожа на Пугачеву в юности с таким цветом", – заявила iamdariaalikber.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

В марте 2020 Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу "Суперстар!" на канале НТВ.