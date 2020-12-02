Бульвар Шоубиз
 
02 декабря, 2020
 
Новости

Maruv подарила Урганту свои ношеные трусы

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv заявила, что ей жалко было отдавать свои трусы российскому телеведущему Ивану Урганту.

 
|
Maruv: Это были концертные труханы. Как от сердца оторвала
Maruv: Это были концертные труханы. Как от сердца оторвала
Фото: maruvofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv призналась, что подарила российскому телеведущему Ивану Урганту на программе "Вечерний Ургант" ("Первый канал") свои трусы. Об этом она рассказала в эфире шоу "Блеф" на YouTube-канале Pokerface.

"Подарила Ивану ношеные трусики. Их забрал [его соведущий] Дима Хрусталев. Мне просто сказали перед выходом: "Возьми что-то с собой", – рассказала исполнительница.

Она отметила, что ей было жалко их отдавать.

"Это были концертные труханы. Как от сердца оторвала", – призналась Maruv.

ВИДЕО
Видео: POKERFACE / YouTube

По формату шоу "Блеф" два героя рассказывают друг другу невероятные истории. Оппоненту нужно угадать, правда это или вымысел. В выпуске с участием Maruv снялся российский музыкант Юрий Музыченко.

В эфире шоу "Вечерний Ургант" Maruv, даря Урганту трусы, заявила, что они ношеные, но стираные. Видео разместили на YouTube-канале проекта.

ВИДЕО
Видео: Вечерний Ургант / YouTube

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков". 

В марте 2020 Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу "Суперстар!" на канале НТВ.

Теги: шоу, Иван Ургант, певица, Maruv, трусы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Если в США солдата убьют в боевых действиях, его семье выплачивается миллион долларов
  Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Если в США солдата убьют в боевых действиях, его семье выплачивается миллион долларов
Дмитрий ГОРДОН
"Я все еще здесь, как и сильная Украина". Что известно о будущем спикере Белого дома Джен Псаки и почему ее не любят российские СМИ
"Я все еще здесь, как и сильная Украина". Что известно о будущем спикере Белого дома Джен Псаки и почему ее не любят российские СМИ
Елена КРАВЧЕНКО
"Дочка реально копия царя". Расследование о миллионерше из Петербурга, вероятно, родившей Путину внебрачную дочь. Главное
"Дочка – реально копия царя". Расследование о миллионерше из Петербурга, вероятно, родившей Путину внебрачную дочь. Главное
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Украиночка жена и казацкая фамилия". Потап ответил на критику дуэта с Бузовой
"Украиночка жена и казацкая фамилия". Потап ответил на критику дуэта с Бузовой
  "Вы никогда ее не увидите". Билли Айлиш рассказала о своей татуировке
  "Вы никогда ее не увидите". Билли Айлиш рассказала о своей татуировке
Телеканал "Украина" начал подготовку грандиозного новогоднего шоу
Телеканал "Украина" начал подготовку грандиозного новогоднего шоу PR
Instagram-аккаунт Комаровского по числу подписчиков догоняет Зеленского
Instagram-аккаунт Комаровского по числу подписчиков догоняет Зеленского
  Maruv подарила Урганту свои ношеные трусы
  Maruv подарила Урганту свои ношеные трусы
"Я не подведу". Седокова подписала контракт с известной музыкальной компанией
"Я не подведу". Седокова подписала контракт с известной музыкальной компанией
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
Рианна встречается с рэпером Asap Rocky – СМИ
Рианна встречается с рэпером Asap Rocky – СМИ
Каменских стала третьим звездным детективом в шоу "Маска"
Каменских стала третьим звездным детективом в шоу "Маска"
Мадонна показала домашнее видео с участием шестерых детей и молодого бойфренда
Мадонна показала домашнее видео с участием шестерых детей и молодого бойфренда
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
Санина: Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь
Санина: Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь
"Жаркие танцы", "Зажигалочка". Ани Лорак в кожаном наряде показала танцы в гримерке
"Жаркие танцы", "Зажигалочка". Ани Лорак в кожаном наряде показала танцы в гримерке
Димопулос: Что касается моего решения в финале, я приняла его спонтанно. Видела, как сильно Юля хотела победить
Димопулос: Что касается моего решения в финале, я приняла его спонтанно. Видела, как сильно Юля хотела победить
"Твоя спонтанность вдохновляет меня каждый день". Джекман обнародовал совместное фото с женой
"Твоя спонтанность вдохновляет меня каждый день". Джекман обнародовал совместное фото с женой
Угроза нацбезопасности России. Little Big обвинили в распространении порнографии
Угроза нацбезопасности России. Little Big обвинили в распространении порнографии
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS