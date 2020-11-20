Maria. Maruv с голыми ягодицами и автоматом появилась в новом клипе. Видео
Украинская певица Maruv на своем YouTube-канале презентовала клип на песню Maria. Режиссер – Яна Чаплыгина. Maruv предстала в окружении балета, с автоматом в руках. Певица появилась с длинными собранными в хвост волосами, в черном боди со стрингами и чулках. Как таковой сюжет в клипе отсутствует. Действие происходит в зале с приглушенным светом, в котором Maruv вместе с танцовщицами исполняет хореографическую композицию с элементами тверка.
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