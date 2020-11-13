"Есть только миг". Maruv и Даня Милохин для сериала "Перевал Дятлова" исполнили кавер-версию знаменитой песни. Видео
Украинская певица Maruv в дуэте с российским певцом Даней Милохиным исполнила саундтрек к сериалу "Перевал Дятлова". Клип обнародовали на YouTube-аккаунте российского канала ТНТ. "На этапе подготовки исполнители посмотрели первые премьерные серии и передали свои ощущения от этой невероятной и загадочной истории в песне", – говорится в описании ролика. Сериал "Перевал Дятлова" покажут на ТНТ с 16 ноября. В центре сюжета реальная история загадочной гибели группы советских туристов в 1959 году на Урале. Песня "Есть только миг" композитора Александра Зацепина и поэта Леонида Дербенева была написана для фильма "Земля Санникова" 1973 года.
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