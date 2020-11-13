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13 ноября, 2020
 
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"Есть только миг". Maruv и Даня Милохин для сериала "Перевал Дятлова" исполнили кавер-версию знаменитой песни. Видео

Украинская певица Maruv в дуэте с российским певцом Даней Милохиным исполнила саундтрек к сериалу "Перевал Дятлова". Клип обнародовали на YouTube-аккаунте российского канала ТНТ. "На этапе подготовки исполнители посмотрели первые премьерные серии и передали свои ощущения от этой невероятной и загадочной истории в песне", – говорится в описании ролика. Сериал "Перевал Дятлова" покажут на ТНТ с 16 ноября. В центре сюжета реальная история загадочной гибели группы советских туристов в 1959 году на Урале. Песня "Есть только миг" композитора Александра Зацепина и поэта Леонида Дербенева была написана для фильма "Земля Санникова" 1973 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Maruv и Даня Милохин перепели песню 1973 года
Maruv и Даня Милохин перепели песню 1973 года
Скриншот: Телеканал ТНТ / YouTube

видео

Видео: MARUV / YouTube
Теги: фильм, сериал, саундтрек, певица, кавер, песня, Maruv, ролик, Даня Милохин
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