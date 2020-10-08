"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv с откровенном наряде обсуждают в Instagram

Украинская певица Maruv разместила в Instagram снимки, для которых позировала в боди с оголенными ягодицами и колготках со стрелками.
Певица отметила, что эта одежда из ее именной коллекции.
Подписчики прокомментировали снимки.
"Позы в лесу, когда приспичило", – написала karina.melikovna.
"Тебе худеть надо", – заявил kemelov_e.
"Почти как [певица] alyona alyona", – отметил andreyyankov.
"Мощная женщина", – прокомментировала luisalbertosamoranch.
Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков.