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12 июля, 2021
 
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"Красивая женщина. Бог подарит вам девочку". Беременная Осадчая снялась в воздушном сарафане

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Осадчая: Использовать каждую минуту лета по назначению
Осадчая: Использовать каждую минуту лета по назначению
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая сейчас ждет третьего ребенка, 11 июля в Instagram поделилась снимками, сделанными в Одессе у моря.

"Использовать каждую минуту лета по назначению. В командировку поехать и успеть в море покупаться – сделано. Полетели дальше", – написала она.

Осадчая позировала в легком сарафане в сиреневых тонах.

"Красавица! Вам очень идет беременность!" – написала vika_vitryak1301.

"Красивая женщина. Бог подарит вам девочку", – отметила olenkapalonko.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе "Светская жизнь" на "1+1" телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

Теги: платье, беременность, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, живот
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