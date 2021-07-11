  "Закончил курс антидепрессантов". Melovin рассказал, что страдает от панических атак

За последние полгода Melovin очень сильно изменил свой имидж. Отвечая на вопрос Кати Осадчей, что привело к этому, певец признался, что все из-за панических атак.

"Это панические атаки. Я общался с психотерапевтом, работал с ним. Сейчас я закончил курс антидепрессантов. И это норма", – говорит он.

По словам певца, к паническим атакам привели творческий кризис и смена команды.

"Смена команды – это первое. Ты не знаешь, что делать с проектом. Каждому нужно дать зарплату. Продюсер всего проекта – не Игорь Кондратюк, а я. Ты сам манипулируешь всеми моментами, чтобы только твоя команда смогла заработать денег. Моменты творческого кризиса, ты не понимаешь, что делать, что писать, что говорить. И это привело к паническим атакам. Но я очень благодарен, что есть врачи и психотерапевты. Нужно идти к квалифицированным врачам, говорить о своей проблеме, помогать самому себе", – уверен артист.

Также певец признался, что не обращает внимание на негативные комментарии по поводу смены имиджа.

"Мне все равно. Я очень хочу быть честным, в первую очередь перед собой. Если я хочу быть таким, как сейчас, то мне все равно, кто и что говорит", – добавил он.

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Видео: Світське життя / YouTube