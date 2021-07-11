Бульвар Шоубиз
 
11 июля, 2021
 
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"Закончил курс антидепрессантов". Melovin рассказал, что страдает от панических атак

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Melovin: Я общался с психотерапевтом, работал с ним
Melovin: Я общался с психотерапевтом, работал с ним
Фото: melovin_official / Instagram

Украинский певец Melovin (Константин Бочаров) страдает от панических атак. Об этом он рассказал в программе "Світське життя" на телеканале "1+1".

За последние полгода Melovin очень сильно изменил свой имидж. Отвечая на вопрос Кати Осадчей, что привело к этому, певец признался, что все из-за панических атак.

"Это панические атаки. Я общался с психотерапевтом, работал с ним. Сейчас я закончил курс антидепрессантов. И это норма", – говорит он.

По словам певца, к паническим атакам привели творческий кризис и смена команды.

"Смена команды – это первое. Ты не знаешь, что делать с проектом. Каждому нужно дать зарплату. Продюсер всего проекта – не Игорь Кондратюк, а я. Ты сам манипулируешь всеми моментами, чтобы только твоя команда смогла заработать денег. Моменты творческого кризиса, ты не понимаешь, что делать, что писать, что говорить. И это привело к паническим атакам. Но я очень благодарен, что есть врачи и психотерапевты. Нужно идти к квалифицированным врачам, говорить о своей проблеме, помогать самому себе", – уверен артист.

Также певец признался, что не обращает внимание на негативные комментарии по поводу смены имиджа.

"Мне все равно. Я очень хочу быть честным, в первую очередь перед собой. Если я хочу быть таким, как сейчас, то мне все равно, кто и что говорит", – добавил он.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-е место.

5 июля во время выступления на сцене фестиваля Atlas Weekend певец продемонстрировал свою бисексуальность, поцеловав сначала девушку, модель Маргариту Верховцеву (она лесбиянка), а потом мужчину. После этого он поднял флаг ЛГБТ. Однако из эфира М1 этот момент вырезали. Позже на M1 объяснили, что не показали этот момент, так как не были предупреждены артистом и не могли изменить сетку вещания.

Теги: лечение, Катя Осадчая, паника, Melovin, психотерапевт
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