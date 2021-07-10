"Идет быть в положении". Осадчая поделилась нежными фото с лавандовой фермы

Осадчая: Почти середина лета, а еще так много не охваченных летних развлечений Фото: kosadcha / Instagram

"Если не в Прованс за лавандой, то в пригород Киева. Почти середина лета, а еще так много не охваченных летних развлечений, сап борды еще в кладовке, хотя с балансом сейчас будут проблемы", – подписала телеведущая фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

"Катенька, как вам идет быть в положении. Всегда любуюсь", – прокомментировала vovchokvalentina.

"Очень красиво", – подчеркнула a.igina.vs.