"Потому что у Кати будет девочка". Осадчая рассказала, от чего отказалась из-за беременности

Осадчая: Один месяц лета позади, но впереди еще целых два Фото: kosadcha / Instagram

"Один месяц лета позади, но впереди еще целых два – 62 дня лета. У меня это лето особенное, не все могу делать, что привыкла. Например, этим летом велосипед из гаража не выезжает. А еще жару чувствую сильнее и кондиционер – мой лучший друг", – поделилась Осадчая.

"Какой милый пузатик", – восхитились фолловеры.

"Потому что у Кати будет девочка", – предположили подписчики Осадчей.

"Катя, вы молодец и в этот раз будет девочка", – уверены поклонники ведущей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)