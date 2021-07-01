"Потому что у Кати будет девочка". Осадчая рассказала, от чего отказалась из-за беременности

"Один месяц лета позади, но впереди еще целых два – 62 дня лета. У меня это лето особенное, не все могу делать, что привыкла. Например, этим летом велосипед из гаража не выезжает. А еще жару чувствую сильнее и кондиционер – мой лучший друг", – поделилась Осадчая.
"Какой милый пузатик", – восхитились фолловеры.
"Потому что у Кати будет девочка", – предположили подписчики Осадчей.
"Катя, вы молодец и в этот раз будет девочка", – уверены поклонники ведущей.
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Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на "1+1".
Вместе с мужем, ведущим "1+1" Юрием Горбуновым Осадчая воспитывает сына Ивана (2017). Супруги зарегистрировали брак в начале 2017 года незадолго до рождения сына. В мае 2021 года Осадчая объявила, что ждет ребенка. Ведущая пока не сообщала, кто у нее родится – мальчик или девочка.
У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.