"Как женщину красит беременность". Осадчая покорила сеть небесно-голубым платьем

37-летняя Осадчая скоро станет мамой третий раз Фото: kosadcha / Instagram

Для отдыха семья выбрала реку Днепр, по которой прокатилась на катере. Фотографии с прогулки 37-летняя Осадчая выложила на своей странице в Instagram. Подписчики ведущей (их больше 1,6 млн) восхитились ее нежно-голубым платьем.

"Платье шикарное, подскажите, пожалуйста, фирму", – попросила zhdanenko_tanya.

"Катюша где вы такие красивые платья берете?" – поинтересовалась kseniygold.

"Как женщину красит беременность", – восхитилась marianajolbordi.

"Красивая позитивная семья! Приятного отдыха!" – пожелала nagaichukalla.

"Нереальна Катя", – написала _yulia_kurator.

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