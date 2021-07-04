"Положение делает прекрасной". Осадчая позировала в нежном фиалковом платье

Подписчики оценили внешний вид Осадчей и подчеркнули, что ей очень идет беременность.

"Первое фото очень романтичное", – отметила kashtanova4113.

"Красивые фото, вы очень милая", – добавила lavenderland__.

"Вам идет беременность", – считает lyudmilayesina.

"Катя, вас само положение уже делает прекрасной на любом фото", – уверена adamyak_l_i.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на "1+1".

Вместе с мужем, ведущим "1+1" Юрием Горбуновым Осадчая воспитывает сына Ивана (2017). Супруги зарегистрировали брак в начале 2017 года незадолго до рождения сына. В мае 2021 года Осадчая объявила, что ждет ребенка. Ведущая пока не сообщала, кто у нее родится – мальчик или девочка.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.